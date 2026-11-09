Politico: разговор Стубба и Стёре с Путиным обнажил разногласия внутри Европы

27 октября Стубб и Стёре позвонили Путину для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, перспектив трехсторонних консультаций в Абу-Даби и вопросов безопасности в Балтийском регионе. В администрации президента Финляндии уточнили, что Стубб и Стёре выступали от имени своих государств, а не всей Европы. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос об участии представителей Европы в переговорах по Украине пока не рассматривается.