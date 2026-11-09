Politico: разговор Стубба и Стёре с Путиным обнажил разногласия внутри Европы
Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре с президентом РФ Владимиром Путиным только обнажил разногласия внутри Европы. Об этом пишет Politico.
Разногласия связаны с вопросом, как «вести себя с Москвой в решающий момент стремления к миру».
Сейчас европейские правительства спорят о том, кто должен представлять континент на будущих переговорах. Противоречия вызывает ключевой вопрос: способствует ли взаимодействие с Путиным установлению мира или «просто поощряет агрессию», следует из материала.
«На этой неделе лидеры ЕС обсудят эти вопросы на неформальном саммите в Дублине. Мало кто из участников ожидает, что они придут к согласию», – говорится в сообщении.
27 октября Стубб и Стёре позвонили Путину для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, перспектив трехсторонних консультаций в Абу-Даби и вопросов безопасности в Балтийском регионе. В администрации президента Финляндии уточнили, что Стубб и Стёре выступали от имени своих государств, а не всей Европы. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос об участии представителей Европы в переговорах по Украине пока не рассматривается.