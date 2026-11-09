Соцфонд рассказал, сколько составила пенсия госслужащих в октябре
Средний размер пенсии государственных служащих в октябре 2026 г. составил почти 40 000 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.
Как сообщило ведомство, размер пенсионного обеспечения госслужащих в среднем составил 39 730 руб. При этом средний размер пенсии работающих госслужащих составил 40 823 руб., а неработающих – 39 600 руб.
6 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Изменения не затронут страховые пенсии, порядок учета трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачивать на прежних условиях.
Участники ПДС смогут получать выплаты при потере кормильца и заболеваниях, требующих дорогостоящего лечения, а также рассчитывать на господдержку до 36 000 руб. в год в течение 10 лет и налоговые вычеты до 400 000 руб. ежегодно. Средства можно будет передавать по наследству.
Также стало известно, что пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат в январе прибавку к страховой пенсии – удвоенную фиксированную выплату.