Соцфонд рассказал, сколько составила пенсия госслужащих в октябре

Участники ПДС смогут получать выплаты при потере кормильца и заболеваниях, требующих дорогостоящего лечения, а также рассчитывать на господдержку до 36 000 руб. в год в течение 10 лет и налоговые вычеты до 400 000 руб. ежегодно. Средства можно будет передавать по наследству.