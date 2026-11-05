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Главная / Общество /

Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат прибавку в январе

Инна Шульгина

Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат в январе прибавку к страховой пенсии – удвоенную фиксированную выплату. Об этом первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила «РИА Новости».

По ее словам, тем, у кого выплата выпадает на январские праздники, повышенная пенсия придет не позднее 30 декабря. До 1 февраля 2027 г. удвоенная фиксированная выплата составляет 19 169,38 руб. в месяц, с 1 февраля она повысится.

2 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в ПДС с 1 апреля 2027 г. Изменения не затрагивают страховую пенсию, учет баллов и стажа останется прежним. ПДС запущена в январе 2024 г., по ней открыто около 15 млн договоров на сумму свыше 1,2 трлн руб. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Ведомостям», что перевод пенсионных накоплений, сформированных в 2002–2014 гг., в программу долгосрочных сбережений (ПДС) позволит гражданам гибче распоряжаться этими средствами и выбирать способы их получения.

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