Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат прибавку в январе

2 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в ПДС с 1 апреля 2027 г. Изменения не затрагивают страховую пенсию, учет баллов и стажа останется прежним. ПДС запущена в январе 2024 г., по ней открыто около 15 млн договоров на сумму свыше 1,2 трлн руб. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Ведомостям», что перевод пенсионных накоплений, сформированных в 2002–2014 гг., в программу долгосрочных сбережений (ПДС) позволит гражданам гибче распоряжаться этими средствами и выбирать способы их получения.