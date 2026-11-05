Рыночная ипотека впервые за два года превысила 50% в выдачах банков

Рыночная ипотека впервые за два года превысила 50% в выдачах банковПерелом произошел из-за изменений условий семейных программ – выдачи льготных кредитов в октябре резко упали
Впервые более чем за два года доля рыночных ипотечных программ превысила половину выдач и достигла в октябре 53,1%, рассказал директор департамента «Домклика» Сбербанка Алексей Лейпи. Объемы выданных займов во второй осенний месяц достигли 113,7 млрд руб., уточнил он. На протяжении всего года рыночная ипотека демонстрировала относительно стабильную динамику, продолжает Лейпи. C июля 2026 г. выдачи по рыночным программам в «Сбере» не опускались ниже 100 млрд руб., а последние два месяца превысили 110 млрд руб.
Аналогичную динамику в октябре зафиксировали ВТБ и Т-банк. Доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ выросла до 52% против 38% месяцем ранее, рассказал его представитель. Объем кредитов по рыночным программам составил 14,8 млрд руб., что почти сопоставимо с продажами сентября, указал он. Т-банк также зафиксировал в октябре переток спроса в сторону рыночных ипотечных программ, отметил руководитель направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» Иван Сафонов, но не раскрыл объем выдач.