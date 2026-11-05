Рыночная ипотека впервые за два года превысила 50% в выдачах банков

Впервые более чем за два года доля рыночных ипотечных программ превысила половину выдач и достигла в октябре 53,1%, рассказал директор департамента «Домклика» Сбербанка Алексей Лейпи. Объемы выданных займов во второй осенний месяц достигли 113,7 млрд руб., уточнил он. На протяжении всего года рыночная ипотека демонстрировала относительно стабильную динамику, продолжает Лейпи. C июля 2026 г. выдачи по рыночным программам в «Сбере» не опускались ниже 100 млрд руб., а последние два месяца превысили 110 млрд руб.