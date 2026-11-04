Трамп допустил, что Вэнс не станет баллотироваться в президенты

«Мы обсуждаем с ним множество вопросов, но посмотрим, что будет дальше. Никто не знает, кто собирается баллотироваться. Кандидатов может быть много, возможно, очень много. А может, вообще никто не станет баллотироваться. Может быть, и он не будет», – сказал президент США (цитата по «РИА Новости»).