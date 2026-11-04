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Трамп допустил, что Вэнс не станет баллотироваться в президенты

Татьяна Мозолевская

Президент США Дональд Трамп допустил, что вице-президент Джей Ди Вэнс может отказаться от участия в следующих президентских выборах.

По словам Трампа, он обсуждает с Вэнсом множество вопросов, но пока неизвестно, кто именно будет претендовать на пост главы государства на следующих выборах.

«Мы обсуждаем с ним множество вопросов, но посмотрим, что будет дальше. Никто не знает, кто собирается баллотироваться. Кандидатов может быть много, возможно, очень много. А может, вообще никто не станет баллотироваться. Может быть, и он не будет», – сказал президент США (цитата по «РИА Новости»).

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В октябре Вэнс не исключал, что примет участие в следующих президентских выборах в стране. Политик отметил, что это решение будет зависеть от результатов промежуточных выборов в конгресс. По его словам, сейчас он старается не думать о «гипотетических ситуациях».

В США 4 ноября завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По прогнозам телеканалов CNN, NBC News и аналитического центра Decision Desk HQ, демократы получают контроль над палатой представителей. По данным NBC, демократы достигли отметки в 53 места, необходимой для самостоятельного большинства в 100-местном сенате.

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