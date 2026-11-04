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НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуки по делу о коррупции

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) генерала Сергея Дуку. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна».

По данным СМИ, Дука проходит по делу «Карфаген», связанному с предполагаемым покровительством сотрудников правоохранительных органов преступной группировке, известной как группировка Мексиканца.

Как утверждается, участники группировки систематически передавали взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, офиса генерального прокурора Украины и Национальной полиции. В обмен силовики якобы обеспечивали беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий.

21 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели следственные мероприятия в отношении Нацбанка страны. В НАБУ подчеркнули, что обыски проводились в «помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников», детали не разглашались. При этом, как уверяет НАБУ, «ни один человек не был задержан, никому не предъявлялись обвинения».

По данным «Украинской правды», обыски прошли в кабинете руководителя Нацбанка Андрея Пышного.

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