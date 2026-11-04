НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуки по делу о коррупции

21 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели следственные мероприятия в отношении Нацбанка страны. В НАБУ подчеркнули, что обыски проводились в «помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников», детали не разглашались. При этом, как уверяет НАБУ, «ни один человек не был задержан, никому не предъявлялись обвинения».