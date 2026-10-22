Что и зачем искали у Пышного, главы Нацбанка Украины

Украинские антикоррупционные органы в лице Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели следственные мероприятия в отношении Нацбанка страны, сообщило НАБУ в своем Telegram. В бюро подчеркнули, что обыски проводились в «помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников», детали не разглашались. При этом, как уверяет НАБУ, «ни один человек не был задержан, никому не предъявлялись обвинения».