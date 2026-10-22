Что и зачем искали у Пышного, главы Нацбанка УкраиныВнутриполитическая борьба в Киеве с участием внешних сил продолжается
Украинские антикоррупционные органы в лице Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели следственные мероприятия в отношении Нацбанка страны, сообщило НАБУ в своем Telegram. В бюро подчеркнули, что обыски проводились в «помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников», детали не разглашались. При этом, как уверяет НАБУ, «ни один человек не был задержан, никому не предъявлялись обвинения».
По данным «Украинской правды», обыски прошли в кабинете руководителя Нацбанка Андрея Пышного. Эту информацию подтвердил депутат Верховной рады от оппозиционной фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
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