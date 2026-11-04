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Бизнесмен Самвел Карапетян задержан в Армении

Его подозревают в злоупотреблениях в компании «Электросети Армении»
Максим Цуланов
Александр Патрин / ТАСС
Александр Патрин / ТАСС

Бизнесмена Самвела Карапетяна задержали по делу о злоупотреблениях в компании «Электросети Армении», сообщили в Следственном комитете республики. 

До этого в доме бизнесмена прошли обыски. Всего по делу о злоупотреблениях проходят 36 человек. 

По версии следствия, ряд лиц совершили в период с 2016 по 2024 г. четыре эпизода злоупотребления служебным положением в частном секторе, хищения доверенного имущества в особо крупных масштабах и отмывания денег в особо крупных масштабах.

В частности, как утверждают следователи, топ-менеджмент «Электросетей Армении» злоупотребил полномочиями для привлечения кредитных средств «в объемах, не вытекающих из реальной необходимости обеспечения нормального функционирования компании», после чего «необоснованно» предоставлял дивиденды акционерам.

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С учетом прочих нарушений, как подозревает Следственный комитет, «Электросети Армении» понесли ущерб в размере 64,5 млрд драмов (14,62 млрд руб. на 4 ноября).

Об обысках у Карапетяна стало известно утром 4 ноября. Также обыски прошли у племянника Карапетяна Нарека Карапетяна, который является депутатом парламента и руководителем фракции «Сильная Армения». Всего силовики посетили 65 адресов.

Карапетян уже проходит по делу о призывах к свержению власти и финансовых махинациях. Он был арестован в июне 2025 г., после чего отправлен под домашний арест.

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