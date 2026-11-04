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Минэнерго: атака ВСУ обесточила Крым и Севастополь

Антон Потоков
Максим Чурусов / ТАСС
Максим Чурусов / ТАСС

В ночь на 4 ноября украинские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. Без электроснабжения остались потребители в Крыму и Севастополе, сообщило Минэнерго РФ.

«В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя. Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ», – говорится в сообщении ведомства. Для скорейшей ликвидации последствий действуют графики временного отключения потребления, а социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания.

В Крыму ограничения на подачу электричества действуют второй день подряд. 3 ноября часть полуострова, Севастополя и Херсонской области уже оставалась без света из-за аварии на энергосетях за пределами региона. Тогда власти также вводили графики отключений.

24 октября Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами города. В тот же день в городе ввели график подачи электроэнергии «два через шесть». Глава Крыма Сергей Аксенов тогда сообщил об ограничении подачи воды и электроэнергии в регионе из-за аварии на магистральных энергосетях.

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