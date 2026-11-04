Минэнерго: атака ВСУ обесточила Крым и Севастополь

24 октября Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами города. В тот же день в городе ввели график подачи электроэнергии «два через шесть». Глава Крыма Сергей Аксенов тогда сообщил об ограничении подачи воды и электроэнергии в регионе из-за аварии на магистральных энергосетях.