Трамп объявил космос «достоянием всех людей»
Солнечная система и космос являются достоянием всех людей, они должны быть открыты для создания постоянного присутствия американцев. Это следует из «Американской декларации о свободе в космосе».
Декларацией президент США Дональд Трамп провозгласил, что Солнечная система и все космическое пространство за пределами Земли являются «достоянием всех людей и открыты для исследования, освоения, использования и создания постоянного присутствия американских граждан».
«Сегодня мы подтверждаем нашу торжественную и праведную миссию – продвигать человечество к самым дальним уголкам Вселенной. Мы подтверждаем, что Соединенные Штаты будут играть ведущую роль в этом смелом начинании», – говорится в документе.
19 декабря прошлого года Трамп подписал указ о «превосходстве» США в космосе. Это превосходство должно быть обеспечено с помощью развития технологий и привлечения частного сектора. 28 августа этого года он подписал указ о создании Космической академии США. По его словам, решение связано с быстрым развитием космических сил США и коммерческой космической отрасли, а также расширением американских планов по освоению Луны и более дальнего космоса.