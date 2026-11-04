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Главная / Политика /

Трамп объявил космос «достоянием всех людей»

Максим Цуланов
Official White House Photo / Joyce Boghosian / Flickr
Official White House Photo / Joyce Boghosian / Flickr

Солнечная система и космос являются достоянием всех людей, они должны быть открыты для создания постоянного присутствия американцев. Это следует из «Американской декларации о свободе в космосе».

Декларацией президент США Дональд Трамп провозгласил, что Солнечная система и все космическое пространство за пределами Земли являются «достоянием всех людей и открыты для исследования, освоения, использования и создания постоянного присутствия американских граждан».

«Сегодня мы подтверждаем нашу торжественную и праведную миссию – продвигать человечество к самым дальним уголкам Вселенной. Мы подтверждаем, что Соединенные Штаты будут играть ведущую роль в этом смелом начинании», – говорится в документе.

19 декабря прошлого года Трамп подписал указ о «превосходстве» США в космосе. Это превосходство должно быть обеспечено с помощью развития технологий и привлечения частного сектора. 28 августа этого года он подписал указ о создании Космической академии США. По его словам, решение связано с быстрым развитием космических сил США и коммерческой космической отрасли, а также расширением американских планов по освоению Луны и более дальнего космоса.

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