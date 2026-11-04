Трамп объявил космос «достоянием всех людей»

19 декабря прошлого года Трамп подписал указ о «превосходстве» США в космосе. Это превосходство должно быть обеспечено с помощью развития технологий и привлечения частного сектора. 28 августа этого года он подписал указ о создании Космической академии США. По его словам, решение связано с быстрым развитием космических сил США и коммерческой космической отрасли, а также расширением американских планов по освоению Луны и более дальнего космоса.