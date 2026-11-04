Логоцентр Ozon в Адыгейске атакован БПЛА

Логоцентр Ozon в Адыгейске атакован БПЛАПерсонал эвакуирован
«Под атаку БПЛА попал наш логистический центр Адыгейск_РФЦ. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.
Товары с объекта временно скроют с витрины – заказать их будет нельзя. Если таких же позиций не окажется на других складах, они получат статус «Нет в наличии». Часть заказов компания отменит, остальные доставит с других объектов. FBO-поставки в Адыгейске не принимаются, а товары в пути перенаправят на другие логоцентры.
24 августа украинские БПЛА атаковали четыре логистических объекта Ozon – в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Тогда склады в Адыгейске и Невинномысске закрывали из-за угрозы атак, но серьезных повреждений и пострадавших не было. 16 сентября «Ингосстрах» начал первые страховые выплаты продавцам, чьи товары пострадали на объектах в Чапаевске, Энеме и Махачкале. 28 октября Ozon оценил общие убытки от ударов БПЛА в 30,1 млрд руб.: с августа возгорания фиксировали на 11 логистических объектах.