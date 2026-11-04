Логоцентр Ozon в Адыгейске атакован БПЛА

Товары с объекта временно скроют с витрины – заказать их будет нельзя. Если таких же позиций не окажется на других складах, они получат статус «Нет в наличии». Часть заказов компания отменит, остальные доставит с других объектов. FBO-поставки в Адыгейске не принимаются, а товары в пути перенаправят на другие логоцентры.