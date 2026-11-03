NYT: Израиль предупредил США о химической угрозе со стороны Ирана
Израиль передал США разведданные о возможной подготовке Ирана к применению химического оружия против своих противников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников и представителей стран Персидского залива.
Часть собеседников газеты отнеслась к этим сведениям с тревогой, другие усомнились в их достоверности. Некоторые из них считают, что Израиль использует информацию об угрозе, чтобы убедить администрацию президента США Дональда Трампа возобновить масштабные военные действия против Ирана.
Израиль также поделился разведданными со странами Персидского залива. Однако некоторые их представители усомнились в намерениях Ирана и сочли действия Израиля попыткой склонить США и союзников к эскалации конфликта.
По оценке израильских спецслужб, Иран ускорил разработку технологий для установки химического оружия на ракеты или его тайной доставки в другие страны. При этом американские чиновники расходятся во мнениях о том, насколько быстро Тегеран сможет применить такое оружие. Иран отрицает наличие химического оружия и называет подобные обвинения психологической войной со стороны Израиля, подчеркнула NYT.
1 ноября Bloomberg писал, что страны Персидского залива опасаются разрушительной войны при новом ударе США по Ирану. Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что они оказались втянуты в кризис, который старались предотвратить. В связи с этим ОАЭ ищет политический выход из ситуации.
22 октября секретарь высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Мохсен Резаи заявил, что Иран готов к новому витку вооруженного конфликта с США и Израилем и в случае возобновления боевых действий количество жертв у противника в «десятки раз превысит» потери предыдущих месяцев.