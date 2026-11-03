NYT: Израиль предупредил США о химической угрозе со стороны Ирана

По оценке израильских спецслужб, Иран ускорил разработку технологий для установки химического оружия на ракеты или его тайной доставки в другие страны. При этом американские чиновники расходятся во мнениях о том, насколько быстро Тегеран сможет применить такое оружие. Иран отрицает наличие химического оружия и называет подобные обвинения психологической войной со стороны Израиля, подчеркнула NYT.