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Дегтярев: страны могут лишиться турниров из-за бойкота российских хоккеистов

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Страны, отказывающиеся проводить матчи с российской сборной по хоккею, могут лишиться права принимать международные соревнования. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил Zvezdanews, комментируя позицию Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии.

«Уверен, что все они будут разгромлены в судах и лишены соревнований, если будут идти на поводу у своих местных политиков», – сказал министр.

По словам Дегтярева, заявления об отказе играть с российской сборной и попытках давления на Международную федерацию хоккея (IIHF) будут переданы в международные спортивные организации. Особое внимание российская сторона намерена уделить странам, принимающим турниры с участием россиян.

Министр напомнил, что регламент IIHF предусматривает техническое поражение со счетом 0:5 при отказе команды от матча. Если все пять сборных откажутся играть с Россией, им могут засчитать пять технических поражений с общим счетом 0:25. Дегтярев подчеркнул, что российская сторона заинтересована в проведении матчей, а не в победах без игры.

3 ноября стало известно о готовности пяти стран отказаться от матчей с Россией на чемпионате мира по хоккею 2027 г. Представители федераций Швеции, Финляндии, Дании и Латвии заявили о нежелании играть против россиян. Аналогичную позицию ранее выразила Норвежская хоккейная ассоциация.

2 ноября шведская компания AJ Products, спонсировавшая мировые первенства на протяжении 37 лет, отказалась от поддержки чемпионата 2027 г. из-за допуска российской сборной.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям сезона 2026/27. Суд отменил пять резолюций совета федерации, препятствовавших участию россиян в турнирах.

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