Дегтярев: страны могут лишиться турниров из-за бойкота российских хоккеистов

Министр напомнил, что регламент IIHF предусматривает техническое поражение со счетом 0:5 при отказе команды от матча. Если все пять сборных откажутся играть с Россией, им могут засчитать пять технических поражений с общим счетом 0:25. Дегтярев подчеркнул, что российская сторона заинтересована в проведении матчей, а не в победах без игры.