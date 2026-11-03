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Трамп заявил, что продолжает продавать оружие на Украину

Татьяна Мозолевская
Mark Schiefelbein / AP
Mark Schiefelbein / AP

Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине вооружения и военное оборудование через европейские страны, которые полностью оплачивают их стоимость. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Я все еще предоставляю [вооружения Киеву]. Я передаю их ЕС, но они платят 100% стоимости», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС).

3 ноября Bloomberg писал, что США намерены попросить союзников по НАТО выделить больше средств на программу поставок оружия для Украины PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). По данным агентства, запрос может поступить уже в ноябре. Источники сообщают, что США уже дали понять некоторым союзникам, что будут запрашивать деньги. Пока неясно, о какой сумме идет речь, но есть дефицит финансирования в размере около $2 млрд на уже одобренные пакеты вооружений, говорится в материале.

28 октября стало известно, что Нидерланды выделят 500 млн евро военной помощи Украине зимой. Помощь будет направлена на средства противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотники.