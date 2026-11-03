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Главная / Общество /

Суд выселил семью Невзоровых из дома в Петербурге

Сергей Пахомов
Семен Лиходеев/ТАСС
Семен Лиходеев/ТАСС

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росимущества о выселении журналиста Александра Невзорова (считается в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), его супруги Лидии (внесена в перечень террористов и экстремистов), сына Александра и его тещи Наталии Колесниковой из дома в поселке Лисий Нос. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

«Суд иск удовлетворил, признав ответчиков утратившими право пользования жилым зданием в п. Лисий Нос со снятием с регистрационного учета», – говорится в публикации.

2 сентября сообщалось, что Росимущество обратилось в суд с требованием выселить Невзорова и его семью из дома в поселке Лисий Нос. Четыре ответчика остались зарегистрированы в доме 42, литера А, на Новоцентральной улице после того, как в декабре 2024 г. Приморский суд перевел эту недвижимость в госсобственность. 

В феврале 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии за распространение дезинформации о российской армии. МВД объявило журналиста в розыск. По информации его супруги, он уехал в Израиль. Согласно оглашавшимся в суде сведениям, Невзоров имеет вид на жительство в Италии.

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