Суд выселил семью Невзоровых из дома в Петербурге
Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росимущества о выселении журналиста Александра Невзорова
«Суд иск удовлетворил, признав ответчиков утратившими право пользования жилым зданием в п. Лисий Нос со снятием с регистрационного учета», – говорится в публикации.
2 сентября сообщалось, что Росимущество обратилось в суд с требованием выселить Невзорова и его семью из дома в поселке Лисий Нос. Четыре ответчика остались зарегистрированы в доме 42, литера А, на Новоцентральной улице после того, как в декабре 2024 г. Приморский суд перевел эту недвижимость в госсобственность.
В феврале 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии за распространение дезинформации о российской армии. МВД объявило журналиста в розыск. По информации его супруги, он уехал в Израиль. Согласно оглашавшимся в суде сведениям, Невзоров имеет вид на жительство в Италии.