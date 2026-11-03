Суд выселил семью Невзоровых из дома в Петербурге

2 сентября сообщалось, что Росимущество обратилось в суд с требованием выселить Невзорова и его семью из дома в поселке Лисий Нос. Четыре ответчика остались зарегистрированы в доме 42, литера А, на Новоцентральной улице после того, как в декабре 2024 г. Приморский суд перевел эту недвижимость в госсобственность.