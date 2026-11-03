Официальный курс доллара на 4 ноября превысил 81 рубль
Банк России установил официальный курс доллара на 4 ноября на уровне 81,66 руб. Это следует из данных Центробанка.
По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 0,69 руб.
Официальный курс евро на 4 ноября вырос на 1,14 руб., до 91,60 руб. Курс китайского юаня увеличился на 0,01 руб. до 12,18 руб.
3 ноября курс доллара составил 80,97 руб.
14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1% (+0,5 п. п. к сентябрьскому опросу), 5,0% (+0,4 п. п.) и 4,2% (+0,2 п. п.) соответственно. Аналитики также прогнозируют, что в октябре – декабре 2026 г. доллар будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. средний курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.