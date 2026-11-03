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Главная / Политика /

Туск: Польша отправила полицейских к границе с Россией

Антон Потоков

Варшава отправила полицейских к границе с Россией после появления сообщений о возможных провокациях. Об этом объявил польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием правительства.

«Мы получили информацию от наших служб, а также от служб союзников, о том, что в первые дни ноября на границе с Российской Федерацией могут произойти акты саботажа или более серьезные провокации, либо акты саботажа, организованные враждебными службами», – сказал он (цитата по RMF24).

Также о предполагаемой подготовке провокаций предупредил верховный главнокомандующий силами НАТО в ЕС генерал Алексус Гринкевич. Туск сообщил, что на польско-российской границе заметили «лица с фонариками». Он добавил, что получил сообщение от пограничников о необходимости принятия срочных мер.

«Мы приняли решение направить на границу значительные силы полиции и контртеррористических подразделений, а также усилить пограничную охрану », – добавил премьер. Туск заявил, что «мы должны быть очень сосредоточены» и «эскалация со стороны России может продолжаться».

Российская сторона пока не комментировала подозрения в провокациях.

В начале октября президент РФ Владимир Путин объявил, что если дойдет до прямого нападения НАТО на Калининград, то в повестке дня «неизбежно и немедленно» появится вопрос применения всех имеющихся вооружений. Он уточнил, что речь не только о ядерном оружии.

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