Туск: Польша отправила полицейских к границе с Россией

«Мы получили информацию от наших служб, а также от служб союзников, о том, что в первые дни ноября на границе с Российской Федерацией могут произойти акты саботажа или более серьезные провокации, либо акты саботажа, организованные враждебными службами», – сказал он (цитата по RMF24).