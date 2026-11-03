Нарышкин назвал «убогими» попытки Запада представить Россию колониальной

Нарышкин назвал «убогими» попытки Запада представить Россию колониальнойУченые обсудили шаги к сохранению и единства, и различий ее народов
Историческая общность больших и малых народов России складывалась на протяжении столетий. Принадлежа к разным этносам и конфессиям, преодолевая непростые испытания и защищая родную землю, они обрели общее чувство родины. Об этом 3 ноября заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в рамках недели «Народы России».
«Символично, что на утвержденной грамоте Земского собора 1613 г., закрепившей преодоление смуты и избрание на царство Михаила Романова, сохранилось четыре подписи на татарском языке, выполненные арабским письмом», – отметил он. Для сравнения он привел гонения на морисков в Испании – потомков мусульман, которых изгнали из страны по причине религиозной нетерпимости.
Разные народы сплотились в изгнавшем поляков из Москвы в 1612 г. ополчении во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, а через два столетия, в Отечественную войну 1812 г., составлявшие тогдашнюю Россию этносы поднялись против наполеоновского вторжения, упомянул Нарышкин. «То же самое произойдет и в годы Великой Отечественной войны [1941-1945 гг.], когда нерушимая дружба народов и невиданный духовно-патриотический порыв станут залогом победы над носителями преступной нацистской идеологии», – сказал он. А сейчас, по словам Нарышкина, «традицию боевого братства» продолжают солдаты и офицеры российской армии разных национальностей в идущих с 2022 г. боевых действиях на Украине. На этом фоне попытки представить историю межнациональных отношений в России через призму колониальной эксплуатации «выглядят попросту убого и несуразно», считает председатель РИО.
Объяснение этим попыткам Нарышкин увидел в том, что у части европейской элиты давно сложился «циничный и ложный прием – обвинять Россию в тех пороках, которыми столетиями отличались их собственные государства». Поэтому принципиально важная задача профессиональных историков – рассказывать о совместных достижениях народов России, об их опыте взаимопомощи и взаимовыручке, сказал председатель РИО.
Россия – самая опытная в строительстве межэтнического согласия, считает директор Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев. Он назвал русский народ «этносвязующим», поскольку именно ему выпала миссия взаимодействовать со всеми народами и «быть той матрицей, которая создает сообщество». По словам Головнева, империя, созданная Петром Великим, сыграла огромную роль в единении народов.
Директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин обратил внимание, что в сложные периоды для страны коренные народы выступали вместе со страной. По его словам, «хрестоматийным» является пример того, что они шли на фронт добровольцами во время Великой Отечественной войны, несмотря на то, что они имели бронь от призыва в Красную Армию. Крадин также подчеркнул, что многие из участников спецоперации – представители коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Они награждены орденами и медалями.
По мнению Крадина, нужно сохранять возможность для народов вести традиционное хозяйство, говорить на родном языке, сохранять веру и обычаи. По его словам, без поддержки традиционных промыслов и реальных источников дохода культурные институты остаются декоративными. Крадин также считает, что образованию не хватает акцента на коренные малочисленные народы. Школьные курсы нередко либо игнорируют коренные народы, либо представляют их как пассивный объект, сказал он. По мнению Крадина, необходимо обновлять учебники, готовить учителей, поддерживать родные языки не как факультатив, а как полноценный образовательный ресурс.
Исторические основы единства народов России – не факт в прошедшем времени, а непрерывно осуществляемое действие, говорит ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов. По его словам, прошлое поставляет материал, а чтобы превратить его в передаваемое общее знание, нужен научный труд и образовательная практика каждого поколения. Миссия гуманитарных университетов состоит именно в этом – не в снабжении политики декоративными историческими сносками, а в строгом производстве знания, способного служить, отметил Логинов. Если национальная политика хочет опираться на историю, ей необходим не фиксированный набор сюжетов, а работающее академическое сообщество и институциональные каналы, по которым продукция поступает в публичную сферу, говорит он.
По словам ректора РГГУ, различия важнее однородности. Прочность единства измеряется не тем, сколько различий оно устранило, а тем, сколько различий оно способно удержать без разрушения. Если преподавание ограничится демонстрацией мирного сосуществования народов, обходя исторические трения, недоразумения и периоды настройки, формируемое представление оказывается хрупким, сказал Логинов.
В научной сфере фундаментальные исследования общей истории народов сталкиваются в том числе с ограничениями в доступности архивов и систематизации местных источников, в передаче научных знаний в общество, рассказал Логинов. Он предложил инициировать на федеральном уровне программу цифровизации научного аннотирования местных исторических источников с десятилетним горизонтом, предполагающую систематическую обработку и открытие архивных материалов по истории межнациональных отношений.
По его мнению, необходимо также ввести в подготовку педагогов-историков обязательный модуль методики преподавания истории многонациональных регионов, формирующий умение работать с чувствительным материалом и множественными нарративами. Кроме того, на базе университетов нужно создать краткосрочные исторические программы для госслужащих, работников медиа, задача которых — не передача готового содержания, а тренировка способности к оценке исторической информации.