Нарышкин назвал «убогими» попытки Запада представить Россию колониальной

Разные народы сплотились в изгнавшем поляков из Москвы в 1612 г. ополчении во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, а через два столетия, в Отечественную войну 1812 г., составлявшие тогдашнюю Россию этносы поднялись против наполеоновского вторжения, упомянул Нарышкин. «То же самое произойдет и в годы Великой Отечественной войны [1941-1945 гг.], когда нерушимая дружба народов и невиданный духовно-патриотический порыв станут залогом победы над носителями преступной нацистской идеологии», – сказал он. А сейчас, по словам Нарышкина, «традицию боевого братства» продолжают солдаты и офицеры российской армии разных национальностей в идущих с 2022 г. боевых действиях на Украине. На этом фоне попытки представить историю межнациональных отношений в России через призму колониальной эксплуатации «выглядят попросту убого и несуразно», считает председатель РИО.