Провайдер Beget сообщил об утрате данных после кибератаки
Кибератака на хостинг-провайдер Beget в ночь с 1 и 2 ноября привела к потере данных облачной инфраструктуры. Об этом сообщили в компании.
Согласно сообщению, в VPS, S3 и Kubernetes были утеряны все данные, но были сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. В Beget сообщили, что восстановлению подлежат «почти 100%» сайтов, размещавшихся на виртуальном хостинге. Запуск виртуального хостинга требует «скрупулезной» проверки серверов, на это требуется значительное время.
«Конкретные сроки восстановления всех сервисов сейчас уточняются. Это займет существенное время, так как требуется ручная проверка более 1000 серверов», – говорится в сообщении.
2 ноября ряд российских сервисов и сайтов столкнулись с техническими проблемами. Компании объяснили неполадки аварией у Beget, который обеспечивает связь приложения с серверами. Beget сообщил о крупном инциденте, затронувшем все уровни инфраструктуры. Инженеры провайдера занимались ручной настройкой оборудования непосредственно в дата-центрах. Beget заявила, что причиной перебоев стала массированная кибератака.