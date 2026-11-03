Провайдер Beget сообщил об утрате данных после кибератаки

Согласно сообщению, в VPS, S3 и Kubernetes были утеряны все данные, но были сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. В Beget сообщили, что восстановлению подлежат «почти 100%» сайтов, размещавшихся на виртуальном хостинге. Запуск виртуального хостинга требует «скрупулезной» проверки серверов, на это требуется значительное время.