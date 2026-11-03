Счетная палата предложила ускорить снятие обременений с имущества коррупционеров

Среди них, например, требование для участников электронных торгов о предоставлении пакета бумажных документов с «прошитой и пронумерованной» описью, рассказал Бучнев. «Хотя это звучит немножко сюрреалистично: торги электронные, площадки, электронно-цифровые подписи, но нужно прикладывать опись. Формальное отсутствие этой бумажки может привести к тому, что мы можем отказать в доступе к участию в торгах», – пояснил он. Кроме того, закон при проведении голландских торгов (предполагают возможность снижения цены при неудачной попытке продать за полную стоимость – «Ведомости».) требует наличия минимум двух участников. При этом часто на него регистрируется лишь один участник и Росимущество не может продать ему объект, даже если он готов купить его по полной стоимости без скидок, рассказал Бучнев. Это затягивает процедуру и требует дополнительных издержек, заключил он.