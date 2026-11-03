Пассажиры «бесконечного круиза» не договорились о выкупе лайнера
Пассажиры круизного лайнера Villa Vie Odyssey, на котором предполагалось постоянное проживание во время кругосветного путешествия, не смогли договориться о покупке судна после прекращения его работы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на письмо инициативной группы Sagar Capital.
Группа в течение двух месяцев вела переговоры о приобретении лайнера. Финансовую поддержку инициативе выразили 169 из 203 пассажиров, находившихся на борту на момент остановки судна. Однако предложенной суммы оказалось недостаточно. Фактически деньги с участников не собирали.
«Нам немного не хватило, но мы были довольно близки к цели», – рассказал член совета жителей судна Пол Монтойя. По его словам, пассажиры были готовы вложить значительные средства в покупку лайнера.
Среди причин отказа от сделки Sagar Capital назвала разногласия с кредитором, более высокий, чем ожидалось, долг оператора Villa Vie Residences, юридические риски и возможные расходы на банкротство. Основатель компании Микаэль Петтерсон заявил Business Insider, что оператор сосредоточен на привлечении нового капитала, но не исключает банкротства.
В 2024 г. Villa Vie Residences предложила пассажирам четырехлетнее кругосветное путешествие или покупку каюты для пожизненного проживания. Некоторые участники программы ради переезда на судно продали свои дома.
В конце октября 2026 г. пассажиров высадили в Камбодже, предоставив им восемь часов на сборы. Причиной остановки круиза стал резкий рост расходов на топливо. В пересчете на одну каюту они увеличились примерно с $1800 до $6000–8000 в месяц.