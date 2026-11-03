Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,179-0,4%KLVZ1,888-1,26%KZOS50,6+0,8%IMOEX2 444,16-0,47%RTSI950,88-0,47%RGBI112,18-0,12%RGBITR777,95-0,08%
Главная / Бизнес /

Пассажиры «бесконечного круиза» не договорились о выкупе лайнера

Анна Виноградова
Heng Sinith / AP Photo
Heng Sinith / AP Photo

Пассажиры круизного лайнера Villa Vie Odyssey, на котором предполагалось постоянное проживание во время кругосветного путешествия, не смогли договориться о покупке судна после прекращения его работы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на письмо инициативной группы Sagar Capital.

Группа в течение двух месяцев вела переговоры о приобретении лайнера. Финансовую поддержку инициативе выразили 169 из 203 пассажиров, находившихся на борту на момент остановки судна. Однако предложенной суммы оказалось недостаточно. Фактически деньги с участников не собирали.

«Нам немного не хватило, но мы были довольно близки к цели», – рассказал член совета жителей судна Пол Монтойя. По его словам, пассажиры были готовы вложить значительные средства в покупку лайнера.

Среди причин отказа от сделки Sagar Capital назвала разногласия с кредитором, более высокий, чем ожидалось, долг оператора Villa Vie Residences, юридические риски и возможные расходы на банкротство. Основатель компании Микаэль Петтерсон заявил Business Insider, что оператор сосредоточен на привлечении нового капитала, но не исключает банкротства.

В 2024 г. Villa Vie Residences предложила пассажирам четырехлетнее кругосветное путешествие или покупку каюты для пожизненного проживания. Некоторые участники программы ради переезда на судно продали свои дома.

В конце октября 2026 г. пассажиров высадили в Камбодже, предоставив им восемь часов на сборы. Причиной остановки круиза стал резкий рост расходов на топливо. В пересчете на одну каюту они увеличились примерно с $1800 до $6000–8000 в месяц.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её