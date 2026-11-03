Пассажиры «бесконечного круиза» не договорились о выкупе лайнера

В конце октября 2026 г. пассажиров высадили в Камбодже, предоставив им восемь часов на сборы. Причиной остановки круиза стал резкий рост расходов на топливо. В пересчете на одну каюту они увеличились примерно с $1800 до $6000–8000 в месяц.