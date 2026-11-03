Останина анонсировала законодательное определение традиционных ценностей

Поначалу депутаты не были уверены в необходимости принятия отдельного закона о традиционных ценностях, указала парламентарий. По ее словам, такие понятия, как уважение к старшему поколению и младшим, сохранение исторической памяти, патриотизм и любовь к Родине, казались само собой разумеющимися. Однако впоследствии стало очевидно, что не все разделяют эти представления.