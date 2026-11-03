Останина анонсировала законодательное определение традиционных ценностей
Госдума совместно с Минюстом РФ разрабатывает законопроект о традиционных ценностях. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Заявление прозвучало на заседании рабочей группы комитета на тему «Семья и школа: сохранение традиционных духовных ценностей».
«Сейчас вместе с Минюстом мы все-таки работаем над законопроектом. С тем, чтобы <...> понимали, что такое хорошо, а что такое плохо», – заявила Останина.
Поначалу депутаты не были уверены в необходимости принятия отдельного закона о традиционных ценностях, указала парламентарий. По ее словам, такие понятия, как уважение к старшему поколению и младшим, сохранение исторической памяти, патриотизм и любовь к Родине, казались само собой разумеющимися. Однако впоследствии стало очевидно, что не все разделяют эти представления.
Останина также отметила, что воспитательные меры должны предшествовать наказанию. По ее мнению, одними законодательными запретами невозможно изменить поведение людей, поэтому основное внимание следует уделять воспитанию.
14 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Традиционные российские духовно-нравственные ценности не расходятся с ориентирами «всех нормальных людей» и являются общими для практически всех народов мира. По его словам, Россия – единственная страна, где нравственные устои названы и закреплены указом президента, что позволяет осмыслить их.
В августе референт аппарата Совета безопасности (СБ) РФ Андрей Поляков сообщил, что отечественные фильмы должны формировать у зрителя устойчивую приверженность традиционным ценностям.