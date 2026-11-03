Ректор РГГУ предложил открыть архивы по истории межнациональных отношений
Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов предложил создать десятилетнюю федеральную программу по цифровизации и систематизации исторических источников, посвященных межнациональным отношениям. По его словам, такая инициатива позволит расширить доступ исследователей к архивным материалам.
Логинов отметил, что изучение общей истории народов России осложняется ограниченным доступом к архивам, недостаточной систематизацией местных источников и трудностями передачи научных знаний широкой общественности.
«Необходимо инициировать на федеральном уровне программу цифровизации научной аннотации местных исторических источников с десятилетним горизонтом», – заявил ректор. По его предложению, программа должна предусматривать систематическую обработку и открытие архивных материалов по истории межнациональных отношений.
3 ноября президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по межнациональным отношениям в Кремле. В повестку встречи вошли итоги Года единства народов России, вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти.
14 сентября руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева сообщила о восстановлении 80 000 документов о жертвах геноцида советского народа. По ее словам, для обработки исторических материалов использовался искусственный интеллект, обученный на рукописях периода Великой Отечественной войны и архивных документах.