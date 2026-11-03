Ректор РГГУ предложил открыть архивы по истории межнациональных отношений

14 сентября руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева сообщила о восстановлении 80 000 документов о жертвах геноцида советского народа. По ее словам, для обработки исторических материалов использовался искусственный интеллект, обученный на рукописях периода Великой Отечественной войны и архивных документах.