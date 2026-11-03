Главные заявления Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям

Путин отметил важность того, чтобы местные власти вовремя и профессионально реагировали на риски в сфере межнациональных отношений. По его словам, именно они напрямую ведут разговор с людьми, помогают выстраивать диалог, ведут мониторинг ситуаций, чтобы своевременно реагировать на проблемы и риски. «Без этого жизни нет ни в семье, как мы знаем, ни в отдельном регионе, ни в обществе в целом. Жизнь из этого состоит. Поэтому здесь важно только вовремя определять эти риски и качественно, профессионально на них реагировать», – сказал президент.