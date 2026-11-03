Главные заявления Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям

Главные заявления Путина на заседании Совета по межнациональным отношениямПрезидент назвал Год народного единства иллюстрацией новой стратегии госполитики
Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям. В хоже выступления глава государства поздравил участников с наступающим Днем народного единства, а также поблагодарил членов Совета за их работу. Он подчеркнул, что реализация лучших идей, управленческих практик и проектов, которые предлагались в Год единства народов России, должна продолжиться.
«Ведомости» собрали главное из заявлений Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент заявил, что Год единства народов России стал живой иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики.
Путин отметил, что россияне в Год единства обращались к своей истории, выстраивали будущее. «Самое пристальное внимание было уделено поддержке проектов, что собирали на одной площадке детей, молодежь разных национальностей и вероисповеданий», – сказал он.
По словам президента, Год единства был наполнен значимой системной работой по всей стране. Он отметил, что в России прошли 1000 мероприятий, которые «укрепили связи между народами, народностями, этносами, между всеми областями, краями, республиками России, религиозными и национальными объединениями». Путин подчеркнул, что голос каждого народа звучал как часть единого целого.
Российский лидер назвал любовь к семье и к Родине, честность и заботу о родителях общими ценностями для всех россиян. «Гордость за свою культуру и традиции неотделима от уважения к культуре и традиции людей, которые живут и работают рядом с тобой, а культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал он.
Глава государства заявил, что интерес к изучению национальных языков в России заметно возрос. «Познакомиться с этим многообразием – уже огромное удовольствие. Причем все это связано у людей как с малой родиной, для каждого конкретного человека, с его происхождением, с семьей, так и с другими регионами, со всей нашей огромной страной», – сказал он.
Президент поручил правительству подумать о продлении Года единства народов России и отметил, что он не должен заканчиваться 31 декабря. «Этим нужно заниматься постоянно. Поэтому, конечно, 31 декабря ничего не заканчивается, но нужно найти вот эти формы продолжения этой работы», – сказал он.
Российский лидер сказал, что лучшие инициативы и проекты, получившие общественную поддержку в рамках Года единства, должны быть продолжены. Он подчеркнул, что такие инициативы необходимо систематизировать и проанализировать, а наиболее успешные – включить в планы реализации государственной национальной политики на федеральном и региональном уровнях.
Путин отметил важность того, чтобы местные власти вовремя и профессионально реагировали на риски в сфере межнациональных отношений. По его словам, именно они напрямую ведут разговор с людьми, помогают выстраивать диалог, ведут мониторинг ситуаций, чтобы своевременно реагировать на проблемы и риски. «Без этого жизни нет ни в семье, как мы знаем, ни в отдельном регионе, ни в обществе в целом. Жизнь из этого состоит. Поэтому здесь важно только вовремя определять эти риски и качественно, профессионально на них реагировать», – сказал президент.