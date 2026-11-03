Россияне смогут сменить мобильного оператора через «Госуслуги»
Россияне смогут сменить оператора мобильной связи с сохранением номера через портал «Госуслуги». Заявка автоматически поступит к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проверит ее на соответствие условиям переноса. Об этом сообщило Минцифры РФ.
Новый сервис позволяет подать заявление на смену оператора без посещения салона связи. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах», открыть раздел «Профиль», затем «Сим-карты», выбрать нужный номер и нажать «Сменить оператора». После заполнения необходимых данных заявление можно отправить на проверку.
После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и способа заключения договора. Подписать его можно как лично в салоне связи, так и дистанционно с помощью электронной подписи. Операторы «большой четверки» и ряд других компаний могут направить договор на подписание через приложение «Госключ». После заключения договора абонент получит сим-карту нового оператора, на которую будет перенесен его прежний номер.
В Минцифры подчеркнули, что действующие способы подачи заявлений на перенос номера – через сайт или офис оператора связи – сохраняются.
Кроме того, подать заявку теперь можно на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же пользователи могут проверить качество мобильного покрытия в своем регионе и сравнить тарифы разных операторов.
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