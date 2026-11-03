Россияне смогут сменить мобильного оператора через «Госуслуги»

После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и способа заключения договора. Подписать его можно как лично в салоне связи, так и дистанционно с помощью электронной подписи. Операторы «большой четверки» и ряд других компаний могут направить договор на подписание через приложение «Госключ». После заключения договора абонент получит сим-карту нового оператора, на которую будет перенесен его прежний номер.