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Главная / Общество /

Минтруд предложил принимать цифровое удостоверение Max при выдаче пенсий

Дарья Снегова

Минтруд России предложил разрешить пенсионерам использовать цифровое удостоверение в мессенджере Max наравне с паспортом при получении пенсии в отделениях «Почты России». Об этом сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина Кирилл Карпов .

«Минтруд России предложил использовать цифровое удостоверение в мессенджере Max в отделениях Почты России при получении пенсии», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Если проект примут, пенсионеры смогут показать сотруднику «Почты России» QR-код из приложения вместо бумажного документа. Сейчас электронное удостоверение в Max уже позволяет подтверждать право на льготы – скидки в магазинах или бесплатный вход в музей – без паспорта.

В декабрю 2025 г. пенсионеры и граждане с инвалидностью получили возможность предъявлять удостоверение с правом на льготу через приложение Max. Оформить документ можно в личном кабинете «Госуслуг», а затем активировать в мессенджере . В сентябре 2026 г. вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что цифровым ID в Max пользуются более 9 млн человек.

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