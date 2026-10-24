Минтруд предложил принимать цифровое удостоверение Max при выдаче пенсий

В декабрю 2025 г. пенсионеры и граждане с инвалидностью получили возможность предъявлять удостоверение с правом на льготу через приложение Max. Оформить документ можно в личном кабинете «Госуслуг», а затем активировать в мессенджере . В сентябре 2026 г. вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что цифровым ID в Max пользуются более 9 млн человек.