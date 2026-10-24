Минтруд предложил принимать цифровое удостоверение Max при выдаче пенсий
Минтруд России предложил разрешить пенсионерам использовать цифровое удостоверение в мессенджере Max наравне с паспортом при получении пенсии в отделениях «Почты России». Об этом сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина Кирилл Карпов .
«Минтруд России предложил использовать цифровое удостоверение в мессенджере Max в отделениях Почты России при получении пенсии», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Если проект примут, пенсионеры смогут показать сотруднику «Почты России» QR-код из приложения вместо бумажного документа. Сейчас электронное удостоверение в Max уже позволяет подтверждать право на льготы – скидки в магазинах или бесплатный вход в музей – без паспорта.
В декабрю 2025 г. пенсионеры и граждане с инвалидностью получили возможность предъявлять удостоверение с правом на льготу через приложение Max. Оформить документ можно в личном кабинете «Госуслуг», а затем активировать в мессенджере . В сентябре 2026 г. вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что цифровым ID в Max пользуются более 9 млн человек.