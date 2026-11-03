Песков: ЧМ по хоккею можно провести в другой стране вместо Германии
Чемпионат мира по хоккею 2027 г. может пройти в другой стране, если Германия откажется от организации турнира из-за допуска российской сборной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не намерена реагировать на возможный отказ Германии от проведения соревнований. «Значит, если федерация захочет, проведет это в другой стране. Стран-то много», – сказал Песков.
Ранее глава Федерации хоккея Германии Франк Лутц допустил отказ страны от проведения чемпионата мира после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских команд на международные турниры.
30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям в сезоне 2026/27. Суд отменил пять резолюций совета IIHF, препятствовавших участию россиян в международных турнирах.
2 ноября шведская компания AJ Products, спонсировавшая мировые первенства по хоккею на протяжении 37 лет, отказалась от поддержки чемпионата 2027 г. из-за допуска российской сборной.
3 ноября Норвежская хоккейная ассоциация заявила об отказе своей сборной играть против России на чемпионате мира в Германии. В организации объяснили позицию в том числе соображениями безопасности хоккеистов и тренеров.