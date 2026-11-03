Пять стран готовы отказаться от ЧМ по хоккею из-за России
Сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом заявили представители национальных хоккейных федераций.
В Федерации хоккея Латвии (LHF) пояснили, что позиция латвийской стороны «остается неизменной с 2022 г.». Согласно этой позиции, пока продолжается конфликт, латвийские хоккейные команды не будут играть против национальных сборных России и Белоруссии.
LHF в сотрудничестве с финской, норвежской и датской хоккейными федерациями активно работала над согласованием общей позиции по вопросу игры на ЧМ в случае допуска России. «Это сотрудничество уже принесло конкретные результаты. Все четыре федерации публично заявили о своей позиции и официально уведомили Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) о том, что в сложившихся обстоятельствах их национальные команды не будут играть против России», – говорится в сообщении.
До этого об этом официально объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF). Позиция NIHF относительно участия российских команд в международных соревнованиях остается неизменной: организация выступает за их отстранение до завершения конфликта на Украине.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить российские сборные к участию в соревнованиях. Таким образом, CAS удовлетворил ключевые требования российской стороны.