Пять стран готовы отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

LHF в сотрудничестве с финской, норвежской и датской хоккейными федерациями активно работала над согласованием общей позиции по вопросу игры на ЧМ в случае допуска России. «Это сотрудничество уже принесло конкретные результаты. Все четыре федерации публично заявили о своей позиции и официально уведомили Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) о том, что в сложившихся обстоятельствах их национальные команды не будут играть против России», – говорится в сообщении.