Трамп: США не будут увеличивать финансовую помощь Израилю
Вашингтон не намерен увеличивать объем финансовой помощи Израилю, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Американский лидер подчеркнул, что США больше не будут выделять Израилю дополнительные средства. При этом речь идет об отказе от наращивания финансовой поддержки, а не о полном прекращении действующих программ помощи.
11 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за постепенный отказ от американской военной помощи в течение десяти лет. В интервью CBS News он заявил, что ежегодное финансирование в размере $3,8 млрд следует последовательно сокращать до нуля.
2 июля Нетаньяху подтвердил намерение снизить финансовую зависимость Израиля от США. Он отметил, что американская помощь составляет небольшую долю ВВП страны, а израильская экономика располагает ресурсами для самостоятельного обеспечения основных потребностей.
В тот же день стало известно, что специальный комитет палаты представителей США отклонил поправку об отмене ежегодной военной помощи Израилю. Ее автор, республиканец Томас Масси, предлагал прекратить выделение субсидий на закупку вооружений в размере до $3,3 млрд в год.
В августе администрация Трампа предложила новый формат военного сотрудничества с Израилем, предусматривающий совместные исследования и разработку военных технологий. На реализацию инициативы в проекте военного бюджета США на 2027 г. предполагалось выделить $750 млн.