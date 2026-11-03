Трамп: США не будут увеличивать финансовую помощь Израилю

В тот же день стало известно, что специальный комитет палаты представителей США отклонил поправку об отмене ежегодной военной помощи Израилю. Ее автор, республиканец Томас Масси, предлагал прекратить выделение субсидий на закупку вооружений в размере до $3,3 млрд в год.