США и Израиль укрепляют военную интеграцию

США и Израиль укрепляют военную интеграциюЭто определит военно-политическое будущее региона на десятилетия
Несмотря на некоторые разногласия Израиля и США по поводу урегулирования конфликта в секторе Газа, начавшегося после террористической атаки палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 г., администрация президента-республиканца Дональда Трампа запланировала новый этап укрепления союзнических отношений с Западным Иерусалимом.
Речь идет о Законе о национальной обороне 2027 г. – военном бюджете на $1,15 трлн, частью которого является FUTURES Act, направленный на дополнительную стратегическую и техническую интеграцию американских и израильских вооруженных сил. Документ предписывает военному министру США (Пит Хегсет) совместно с его израильским коллегой (Исраэль Кац) координировать создание двусторонней «Инициативы технологического сотрудничества». Ее цель – постепенный отказ от нынешней модели союзничества двух стран, где одна большая сила (США) помогает и обеспечивает безопасность младшему партнеру (Израиль). Новая модель будет строиться на объединении производственных мощностей и совместных исследованиях. В частности, предполагается развитие совместно разработанных технологий или технологий израильского происхождения, которые могут быть использованы в американских системах вооружений.
Этот проект будет охватывать 10 технологических областей, включая искусственный интеллект и биотехнологии. На реализацию программы выделят $750 млн.
В конце июля законопроект получил поддержку палаты представителей, где доминируют республиканцы. При этом даже среди членов этой партии нашлись противники и критики дополнительного наращивания военных связей США и Израиля. Например, конгрессмен Томас Масси, который уйдет со своей должности в январе 2027 г. (так как проиграл праймериз ставленнику Трампа и не может снова баллотироваться), назвал законопроект «предательством американского суверенитета». Об этом он написал на своей странице в Х.
Для начала полноценной реализации инициативы она сначала должна получить статус закона. Для этого необходимо, чтобы и сенат одобрил его. Там также доминируют республиканцы, подавляющее большинство из которых выступает за укрепление союза с Израилем. Но до конца августа сенаторы находятся в отпуске. Кроме того, в отличие от палаты представителей в сенате труднее вынести документ на голосование. Однопартийцам Трампа придется почти гарантированно просить помощи у демократов. Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что обе палаты должны принять документ в одинаковой редакции. Если палата представителей одобрила одну версию, а сенат – другую, то весь процесс согласования начинается заново и длится до тех пор, пока не будет согласована единая редакция.
По данным американского Совета по международным отношениям на 2024 г., Израиль остается крупнейшим получателем американской военной помощи. С 1946 г. Вашингтон направил на его военные нужды до $244 млрд, на экономические – $86 млрд. Согласно отчетным документам конгресса и госдепартамента, с момента основания Израиля в 1948 г. страна получила военной и экономической помощи на общую сумму более $300 млрд. Экономическая поддержка была прекращена в 2007 г. Позже, в 2016 г., США и Израиль подписали меморандум, согласно которому Вашингтон ежегодно до 2028 г. обязался субсидировать Израиль на сумму $3,8 млрд, а также отдельно $500 млн для противоракетной обороны.
По сути своей новый документ законодательно прописывает слияние развединформации США и Израиля, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По его словам, это в первую очередь поддерживают те конгрессмены, которые хотят максимально осложнить возможность отказа внешнеполитического истеблишмента США от поддержки Израиля из-за критики со стороны американского электората. «Произраильское лобби цементирует ситуацию настолько, насколько может», – подчеркнул эксперт.
Речь идет о рамочном соглашении, поэтому трудно сказать, что эта инициатива реализуема, говорит руководитель отдела внешнеполитических исследований ИСКРАНа Галина Царегородцева. На фоне войны с Ираном и приближающихся парламентских выборов в Израиле в конце октября 2026 г. и промежуточных выборов в США в ноябре того же года перспективы на утверждение документа кажутся значительными, но стратегии, как его исполнить, пока нет.