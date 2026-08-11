США и Израиль укрепляют военную интеграцию

Для начала полноценной реализации инициативы она сначала должна получить статус закона. Для этого необходимо, чтобы и сенат одобрил его. Там также доминируют республиканцы, подавляющее большинство из которых выступает за укрепление союза с Израилем. Но до конца августа сенаторы находятся в отпуске. Кроме того, в отличие от палаты представителей в сенате труднее вынести документ на голосование. Однопартийцам Трампа придется почти гарантированно просить помощи у демократов. Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что обе палаты должны принять документ в одинаковой редакции. Если палата представителей одобрила одну версию, а сенат – другую, то весь процесс согласования начинается заново и длится до тех пор, пока не будет согласована единая редакция.