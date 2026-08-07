Что выйдет из войны Такера Карлсона и компании против Дональда Трампа

Что выйдет из войны Такера Карлсона и компании против Дональда ТрампаЖурналист собрал вокруг себя бывших сторонников президента, ставших не так давно его противниками
Политическая система США парализована и нуждается в обновлении, которое скоро произойдет, заявил 6 августа консервативный журналист Такер Карлсон в своей передаче, опубликованной на личной странице в Х (экс-Twitter). Он представил манифест образа Америки из 10 пунктов. По мнению Карлсона, она должна быть справедливой, суверенной, продуктивной, красивой, здоровой, честной, оптимистичной, мудрой, порядочной и единой.
В своем выступлении Карлсон раскритиковал нынешнюю внутриполитическую повестку в США, в частности отказ, по его мнению, от традиционных ценностей и ориентацию на максимизацию прибыли крупных компаний. Журналист подчеркнул, что республиканцы и демократы на деле придерживаются одной линии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики, что, по его мнению, и есть доказательство кризиса современной политической системы США.
Материал был опубликован через несколько дней после того, как 1 августа Карлсон вместе с республиканцами Марджори Тейлор-Грин, которая уже покинула конгресс, и пока что действующим членом палаты представителей Томасом Масси, а также бывшим директором Национального антитеррористического центра Джоном Кентом объявили своего рода идеологическую войну президенту США республиканцу Дональду Трампу. По мнению всех перечисленных, он предал своих избирателей и основные постулаты политики MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») и «Америка превыше всего». Грин тогда заявила на своей странице в Х: «Мы выступали против иностранных войн и поддержали Дональда Трампа, так как он дал нам обещание не начинать их. Но он предал нас всех <...> «Америка превыше всего» – для всех американцев: правых, левых и центристов. [Наше] движение началось». Ей вторил Карлсон: «Движение MAGA предали. Нас всех предали. Пришло время идти вперед».
Все вышеперечисленные были союзниками Трампа, но затем – каждый по своей траектории – пришли к разрыву отношений с ним. Карлсон поддерживал президента еще до начала срока первой его каденции в 2017 г. Журналист начал критиковать Трампа почти с начала второго срока, а первым большим поводом была атака на Иран еще в июне 2025 г., а после – попытка Белого дома замять процесс публикации документов, связанных с делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.
Грин была одной из наиболее лояльных Трампу членов конгресса. Она порвала отношения с Трампом тоже из-за скандала вокруг дела Эпштейна и ушла в отставку в январе 2026 г.
Кент работал непосредственно в администрации Трампа до марта 2026 г., когда им было принято решение покинуть пост и выступить с критикой войны с Ираном. Масси, в свою очередь, нельзя было считать лояльным лично Трампу, но их мнения по повестке долгое время совпадали. Но затем Масси тоже выступил против поддержки Израиля и раскритиковал войну с Ираном, из-за чего Трамп поддержал его противника Эда Галлрейна на праймериз, которые обернулись проигрышем для конгрессмена. С января 2027 г. Масси не будет в палате представителей.
Как свидетельствуют заявления Карлсона и его союзников, они не ведут борьбу против MAGA и подхода «Америка превыше всего» во внутренней и внешней политике США. Напротив, они считают эти идеи верными и убеждают, что Трамп их переврал и предал. В повестку республиканских мятежников вписывается отказ от войн за рубежом и интервенций, концентрация на внутриполитическом реформировании США, а также на восстановлении производства и инфраструктуры страны.
На фоне нового этапа междоусобной борьбы в лагере MAGA с начала июля 2026 г. в американских СМИ стали активно муссироваться слухи о том, что Трамп якобы уже окончательно определился с выбором своего преемника на президентских выборах 2028 г. (сам он не имеет права идти еще на один срок). По данным газеты The Washington Post, Трамп призывает своих соратников всячески поддерживать на этом пути вице-президента Джеймса Вэнса, который при этом до сих пор находит поддержку у Карлсона и части сторонников журналиста.
Совокупная аудитория Карлсона в соцсетях достигает почти 30 млн. При этом высокий уровень медийности пока не трансформировался в политическое влияние. Например, тот же Масси за некоторое время до проигрыша на праймериз в мае как раз участвовал в программе журналиста, где тот агитировал за конгрессмена.
Если же смотреть на рейтинги Карлсона как медиаперсоны в целом, то, по информации агентства YouGov, его поддерживает 21,1% американцев, а антирейтинг составляет 46,3%. Согласно агрегированным данным Real Clear Politics, президентский рейтинг Трампа составляет 39,3%, антирейтинг – 58,4%. При этом, согласно совместному исследованию телеканала CNN и агентства SSRS, поддержка президента среди однопартийцев составляет 78%. Но вот среди умеренных избирателей (наиболее важная электоральная группа, не поддерживающая однозначно ни демократов, ни республиканцев) поддержка Трампа не превышает 25%.
Новая коалиция – это «MAGA без Трампа», говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По его словам, они хотят застолбить за собой часть разочарованного ультраконсервативного электората, одной из фракций внутри партии. Главный приоритет оппонентов Трампа из числа его однопартийцев – это собственное политическое и медийное выживание, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он соглашается, что у новой группы нет достаточных политических и финансовых ресурсов для нанесения Трампу ощутимого ущерба. «За этими его противниками закрепился образ отщепенцев, которыми пользуются демократы для дискредитации Трампа. И в консервативном лагере это будет считаться скорее слабостью, чем сильной стороной», – поясняет Кошкин.
При этом Новиков не считает вероятным сценарий, что новое движение сможет реально одолеть Трампа или забрать себе власть внутри партии. «Американский избиратель хотел бы изменений в виде появления третьей силы, но при этом он понимает, что голосовать за подобные коалиции в нынешней ситуации бесполезно», – резюмировал Новиков.