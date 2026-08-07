Что выйдет из войны Такера Карлсона и компании против Дональда Трампа

Материал был опубликован через несколько дней после того, как 1 августа Карлсон вместе с республиканцами Марджори Тейлор-Грин, которая уже покинула конгресс, и пока что действующим членом палаты представителей Томасом Масси, а также бывшим директором Национального антитеррористического центра Джоном Кентом объявили своего рода идеологическую войну президенту США республиканцу Дональду Трампу. По мнению всех перечисленных, он предал своих избирателей и основные постулаты политики MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») и «Америка превыше всего». Грин тогда заявила на своей странице в Х: «Мы выступали против иностранных войн и поддержали Дональда Трампа, так как он дал нам обещание не начинать их. Но он предал нас всех <...> «Америка превыше всего» – для всех американцев: правых, левых и центристов. [Наше] движение началось». Ей вторил Карлсон: «Движение MAGA предали. Нас всех предали. Пришло время идти вперед».