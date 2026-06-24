Как отказ Такера Карлсона от Республиканской партии навредит Дональду Трампу

Как отказ Такера Карлсона от Республиканской партии навредит Дональду ТрампуЖурналист может воодушевить часть внутрипартийной оппозиции
Республиканская партия предала граждан США и хранит верность иностранному государству, заявил известный американский консервативный журналист Такер Карлсон в эфире подкаста Can’t be Censored. «Я больше не стану поддерживать Республиканскую партию. Ни единого шанса на это. Я и демократическую партию не стану поддерживать. Не знаю, что буду делать <...> Голосовать за таких людей невозможно. Я и не буду за них голосовать. Это при том, что я поддерживал республиканцев всю свою жизнь», – подчеркнул он.
С момента возвращения действующего президента Дональда Трампа в Белый дом его отношения с Карлсоном начали осложняться. На этом пути Карлсон неоднократно упрекал Трампа в предательстве принципов MAGA-движения и политики «Америка прежде всего», с которыми он избирался в президенты в 2016, 2020 и 2024 гг. Особенно это касалось обещаний Трампа не втягивать США в новые войны, которые Карлсон стал активно припоминать администрации с первых ударов по Ирану летом 2025 г. во время 12-дневной ирано-израильской войны. Но инициированная США и Израилем военная операция против Ирана в конце февраля стала для Карлсона точкой невозврата. После этого он практически во всех своих передачах и интервью подчеркивал ошибочный характер этого конфликта и утверждал, что США пошли на поводу у Израиля и лично премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху.
Несмотря на то что Карлсон ушел с телевидения, он развивает свой собственный бренд Tucker Carlson Network (TCN), включающий информационные передачи, документальные фильмы, подкасты и интервью. Кроме того, его издательская компания Tucker Carlson Books ищет и помогает опубликовать труды консервативных мыслителей. В целом его канал стал платформой для несогласных с трамповской политикой. Например, в мае к нему приходил конгрессмен-республиканец Томас Масси, готовившийся тогда к партийным праймериз. Масси известен критикой Трампа и произраильского курса американской внешней политики. Карлсон также интервьюирует людей с противоположным мнением. В ходе таких разговоров он часто пытается задавать собеседнику неудобные вопросы и разоблачить его. Так выглядели дебаты с сенатором-республиканцем Тедом Крузом и послом США в Израиле Майклом Хаккаби.
Карлсон не первый консервативный лидер общественного мнения, который критикует политику Трампа, в частности войну против Ирана. С похожими позициями в разное время выступали блогер Кэндис Оуэнс, конспиролог Алекс Джонс, комик-подкастер Джо Роган, а также ультраправый радикальный блогер Ник Фуэнтес. В разное время каждый из них поддерживал Трампа и его политику, но был разочарован некоторыми его действиями, включая войну в Иране и деятельность иммиграционной полиции (в случае Рогана). Но Карлсон обладает наиболее обширной аудиторией слушателей, увлеченных политическими темами. Общее количество его подписчиков во всех соцсетях превышает 20 млн человек.
Несмотря на это, Карлсон вряд ли нанесет серьезный вред республиканцам на грядущих в ноябре 2026 г. промежуточных выборах, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» политолог Павел Дубравский. Американскому избирателю в первую очередь будет интересна экономика и другие социально значимые вопросы, а не позиция отдельно взятых лидеров общественного мнения. Дубравский подчеркнул, что единственное, чего лишаются республиканцы с уходом Карлсона, – это канала связи с частью избирателей. Но для них это не представляет принципиальной проблемы, так как он был не единственным таким связным.
Согласно агрегатору Real Clear Politics (RCP), на общенациональном уровне Трампа поддерживает 40% американцев. До начала иранской операции у него было 43,5%. И рейтинговый тренд к тому моменту уже был негативный. При этом Трамп остается вблизи комфортного для себя диапазона 42–43%. Если брать опросы по партийной линии, то, согласно майскому опросу Marquette Law School, Трампа поддерживает 76% республиканцев. По данным того же RCP, рейтинг республиканцев составляет 38,6% и сохраняется в этом диапазоне, как минимум, с марта. Таким образом, можно сказать, что критика Карлсона пока не сильно сказалась на рейтингах Трампа и его партии.
Трамп удерживает влияние среди большинства наиболее лояльных сторонников, поэтому среди такого электората позиции президента США вряд ли пошатнутся, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но эксперт уточнил, что в кругу колеблющихся трампистов раскол может расшириться. Это может произойти и среди тех, кто голосовал за Трампа в 2024 г. впервые. «Все-таки Карлсон – фигура влиятельная и может частично мобилизовать протестные голоса. Однако, вероятно, этого будет недостаточно, чтобы обвалить рейтинги республиканцев на промежуточных выборах», – резюмировал эксперт.