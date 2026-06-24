Как отказ Такера Карлсона от Республиканской партии навредит Дональду Трампу

С момента возвращения действующего президента Дональда Трампа в Белый дом его отношения с Карлсоном начали осложняться. На этом пути Карлсон неоднократно упрекал Трампа в предательстве принципов MAGA-движения и политики «Америка прежде всего», с которыми он избирался в президенты в 2016, 2020 и 2024 гг. Особенно это касалось обещаний Трампа не втягивать США в новые войны, которые Карлсон стал активно припоминать администрации с первых ударов по Ирану летом 2025 г. во время 12-дневной ирано-израильской войны. Но инициированная США и Израилем военная операция против Ирана в конце февраля стала для Карлсона точкой невозврата. После этого он практически во всех своих передачах и интервью подчеркивал ошибочный характер этого конфликта и утверждал, что США пошли на поводу у Израиля и лично премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху.