Такер Карлсон заявил о выходе из Республиканской партии
Известный консервативный комментатор Такер Карлсон объявил, что больше не будет поддерживать Республиканскую партию, которую он защищал на протяжении десятилетий. Об этом он сообщил в эфире подкаста Can't Be Censored, сообщает Newsweek.
По словам Карлсона, Республиканская партия «предала» американцев, поставив интересы иностранного государства выше интересов собственных граждан, имея в виду Израиль. «Как я или любой американский избиратель может поддерживать политическую партию, которая не лояльна Соединенным Штатам, которая ставит интересы иностранной страны выше интересов своих собственных граждан? Невозможно голосовать за таких людей, и я не буду», – заявил он, добавив: «Я выхожу».
Карлсон обвинил лидеров республиканцев в том, что они поддержали войну президента Дональда Трампа с Ираном под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конфликт, который он назвал войной, «фактически уже проигранной» США, стал, по его словам, окончательным доказательством того, что Вашингтон отказался от своих граждан.
Он также заявил, что предвыборная кампания Трампа в 2024 г. финансировалась людьми, «лояльными к Израилю», что вынудило его принимать решения, не соответствующие интересам США. Карлсон подчеркнул, что голосовал за республиканцев «всю свою жизнь» и защищал партию на протяжении 35 лет, но нынешний курс партии назвал «безнравственным».
22 июня CNN сообщил, что Израиль готов частично вывести войска с юга Ливана в преддверии переговоров в Вашингтоне. В тот же день «Ведомости» писали, что на переговорах в Швейцарии США и Иран обсуждают Ливан, разморозку активов и продажу нефти. 20 июня Bloomberg сообщил, что переговоры США и Ирана зашли в тупик на фоне ударов Израиля по Ливану