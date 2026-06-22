Такер Карлсон заявил о выходе из Республиканской партии

Он также заявил, что предвыборная кампания Трампа в 2024 г. финансировалась людьми, «лояльными к Израилю», что вынудило его принимать решения, не соответствующие интересам США. Карлсон подчеркнул, что голосовал за республиканцев «всю свою жизнь» и защищал партию на протяжении 35 лет, но нынешний курс партии назвал «безнравственным».



22 июня CNN сообщил, что Израиль готов частично вывести войска с юга Ливана в преддверии переговоров в Вашингтоне. В тот же день «Ведомости» писали, что на переговорах в Швейцарии США и Иран обсуждают Ливан, разморозку активов и продажу нефти. 20 июня Bloomberg сообщил, что переговоры США и Ирана зашли в тупик на фоне ударов Израиля по Ливану