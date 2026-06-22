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Главная / Политика /

CNN: Израиль готов частично вывести войска с юга Ливана

Ведомости

Власти Израиля рассматривают возможность частичного вывода своих подразделений с юга Ливана. Иерусалим готов продемонстрировать жест доброй воли в преддверии трехдневных переговоров в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник.

Предполагается вывод подразделений ЦАХАЛ за «желтую линию», которая обозначает зоны контроля по условиям соглашения о прекращении огня от 17 апреля. Однако в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац совместно с Биньямином Нетаньяху выступил с заявлением о сохранении контроля над югом Ливана по соображениям безопасности. Власти отказались оставлять Замок Бофор, который Иерусалим захватил 31 мая.

Консультации между Ливаном и Израилем в Вашингтоне идут параллельно с переговорами между США и Ираном в Швейцарии. Тегеран связывает урегулирование ливанского вопроса с мирным соглашением. Меморандум из 14 пунктов о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня. Сейчас стороны обсуждают структуру 60-дневного переходного периода и создание специальной «группы по урегулированию конфликтов». Посредниками выступают Катар и Пакистан.

19 июня планировались прямые переговоры между США и Ираном. Параллельно Израиль нанес массированные удары по территории Ливана.

Американская сторона отказалась от поездки в Швейцарию, обвинив Иран в срыве переговорного процесса. CNN и Financial Times сообщали, что переговоры отложили именно из-за ситуации в Ливане. Более того, Иран потребовал у США гарантий прекращения столкновений на ливанской территории как условия возобновления переговоров.

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