CNN: Израиль готов частично вывести войска с юга Ливана

Консультации между Ливаном и Израилем в Вашингтоне идут параллельно с переговорами между США и Ираном в Швейцарии. Тегеран связывает урегулирование ливанского вопроса с мирным соглашением. Меморандум из 14 пунктов о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня. Сейчас стороны обсуждают структуру 60-дневного переходного периода и создание специальной «группы по урегулированию конфликтов». Посредниками выступают Катар и Пакистан.