По меньшей мере 16 человек погибли в результате израильских ударов в Ливане

«Хезболла» подтвердила приверженность прекращению огня, однако заявила, что оставляет за собой право ответить на любые попытки Израиля захватить ливанскую территорию или расширить оккупацию. В группировке также сообщили, что их бойцы вступили в столкновения с израильскими силами, пытавшимися проникнуть в район холма Али-ат-Тахир на юге Ливана, после чего Израиль нанес авиаудары. Представитель «Хезболлы» подчеркнул, что группировка не позволит Израилю «свободу передвижения» на ливанской территории.