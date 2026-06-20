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По меньшей мере 16 человек погибли в результате израильских ударов в Ливане

Ведомости

По меньшей мере 16 человек погибли в результате атак израильских ВВС по нескольким объектам в Ливане, передает Reuters со ссылкой на Службу гражданской обороны страны. Информация об ударах появилась через несколько часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением «Хезболла».

Авиация и беспилотники Израиля атаковали цели на юге Ливана и в долине Бекаа. В ЦАХАЛ заявили, что атаки стали ответом на обстрелы израильских позиций.

Одной из самых смертоносных атак стал удар по трехэтажному жилому дому в городе Бариш в районе Тира, в результате которого погибли отец, мать и двое их детей, сообщил Reuters местный представитель властей.

По данным минздрава Ливана, с 2 марта в результате израильских атак погибли более 3 900 человек, включая медиков, женщин и детей.

«Хезболла» подтвердила приверженность прекращению огня, однако заявила, что оставляет за собой право ответить на любые попытки Израиля захватить ливанскую территорию или расширить оккупацию. В группировке также сообщили, что их бойцы вступили в столкновения с израильскими силами, пытавшимися проникнуть в район холма Али-ат-Тахир на юге Ливана, после чего Израиль нанес авиаудары. Представитель «Хезболлы» подчеркнул, что группировка не позволит Израилю «свободу передвижения» на ливанской территории.

Что означает пауза в переговорах США и Ирана

Политика / Международные новости

Сразу несколько СМИ – CNN, Financial Times, Bloomberg – сообщали, что переговоры США и Ирана отложили именно из-за ситуации в Ливане. Как писал Bloomberg, переговоры между США и Ираном по ядерной программе и постоянному урегулированию на Ближнем Востоке были перенесены на неопределенный срок.

Соглашение, заключенное между президентом США и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в дистанционном формате, предусматривало всеобъемлющее прекращение огня, в том числе в зоне Ормузского пролива (с разблокировкой и восстановлением судоходства) и в Ливане. Израиль не является участником этого меморандума.

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