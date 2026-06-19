FT: переговоры США и Ирана в Швейцарии отложили из-за новых ударов по Ливану
Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения ситуации в Ливане. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным издания, решение связано с продолжающимися ударами Израиля по территории Ливана. Как рассказал один из собеседников Financial Times, иранская сторона потребовала гарантий прекращения боевых действий в Ливане в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В настоящее время посредники пытаются урегулировать возникшие разногласия.
Другой источник издания сообщил, что Тегеран придерживается принципа «нет Ливана – нет сделки». По его словам, иранские власти считают текущую ситуацию благоприятной для продвижения своих позиций в переговорах и рассчитывают добиться от Вашингтона дополнительных уступок, связанных с конфликтом между Израилем и Ливаном.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила 19 июня, что в минувшую ночь израильские военные наносили удары по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжают атаки в ряде районов приграничной территории. В заявлении армии утверждается, что действия стали ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны ливанского движения.
18 июня американский президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial написал, что США ожидают режима полного прекращения огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, чтобы продолжить переговоры с Ираном. По словам Трампа, Вашингтон привержен миру и призывает другие страны сохранять настрой на развитие переговоров. Президент США добавил, что рынки «в восторге от происходящего», имея в виду резкое падение цен на нефть и рост котировок акций.
Об отмене переговоров между США и Ираном 19 июня сообщил МИД Швейцарии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил перелет в Швейцарию в ночь на 19 июня на подписание соглашения с Ираном.