Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
В минувшую ночь израильские военные наносили удары по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжают атаки в ряде районов приграничной территории. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В заявлении армии утверждается, что действия стали ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны ливанского движения.
18 июня американский президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial написал, что США ожидают режима полного прекращения огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, чтобы продолжить переговоры с Ираном. По словам Трампа, Вашингтон привержен миру и призывает другие страны сохранять настрой на развитие переговоров. Президент США добавил, что рынки «в восторге от происходящего», имея в виду резкое падение цен на нефть и рост котировок акций.
Reuters со ссылкой на заявление швейцарского МИДа сообщило об отмене запланированных на 19 июня переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Встреча рассматривалась как один из этапов контактов между Вашингтоном и Тегераном для подписания меморандума о прекращении военного конфликта между сторонами.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США.
18 июня Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, документ был согласован обеими сторонами в электронном формате и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.