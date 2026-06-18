Трамп призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане
США ожидают режима полного прекращения огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, чтобы продолжить переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, «Хезболлу» и Израиль», – написал он.
По словам Трампа, Вашингтон привержен миру и призывает другие страны сохранять настрой на развитие переговоров. Президент США добавил, что рынки «в восторге от происходящего», имея в виду резкое падение цен на нефть и рост котировок акций.
18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Документ был согласован обеими сторонами и включает 14 пунктов, в том числе определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе (30 дней). Страны также обязуются вести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней.
В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив пока не намерен выводить свои войска из Южного Ливана, поскольку это необходимо для обеспечения безопасности страны. «Мы восстановим безопасность и процветание северных населенных пунктов. Для этого необходимо сохранять зону безопасности на юге Ливана; для этого мы не должны уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля», – сказал он.
16 июня агентство Fars сообщило, что иранские военные пригрозили Израилю «жестким ответом» в случае продолжения нарушений режима прекращения огня на юге Ливана. Тегеран заявлял, что за последние два дня после объявления Трампом о завершении войны израильская армия 84 раза нарушила перемирие в южных районах Ливана и продолжила удары по территории страны.