Трамп призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив пока не намерен выводить свои войска из Южного Ливана, поскольку это необходимо для обеспечения безопасности страны. «Мы восстановим безопасность и процветание северных населенных пунктов. Для этого необходимо сохранять зону безопасности на юге Ливана; для этого мы не должны уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля», – сказал он.