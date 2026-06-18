Нетаньяху: Израиль не выведет войска из южного Ливана
Израиль пока не намерен выводить свои войска из южного Ливана, поскольку это необходимо для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.
«Мы восстановим безопасность и процветание северных населенных пунктов. Для этого необходимо сохранять зону безопасности на юге Ливана; для этого мы не должны уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля», – сказал Нетаньяху.
16 июня агентство Fars сообщало, что вооруженные силы Ирана пригрозили Израилю «жестким ответом» в случае продолжения нарушений режима прекращения огня на юге Ливана. В иранском военном командовании заявили, что за последние два дня после объявления президентом США о завершении войны израильская армия 84 раза нарушила перемирие в южных районах Ливана и продолжила удары по территории страны.
17 июня CNN со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Ираном по итогам переговоров. Меморандум включает 14 пунктов. В документе зафиксированы договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании. По его словам, документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.
Багаи подчеркнул, что вопросы прекращения огня и урегулирования конфликта в Ливане имели принципиальное значение для иранской стороны наравне с другими пунктами соглашения. Он отметил, что «в первом пункте меморандума Ливан упоминается трижды, включая уважение его территориальной целостности и суверенитета».