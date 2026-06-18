Нетаньяху: Израиль не выведет войска из южного Ливана

«Мы восстановим безопасность и процветание северных населенных пунктов. Для этого необходимо сохранять зону безопасности на юге Ливана; для этого мы не должны уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля», – сказал Нетаньяху.