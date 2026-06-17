США обнародовали меморандум о взаимопонимании с Ираном

США обнародовали меморандум о взаимопонимании с ИраномПодписание документа запланировано на 19 июня
США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Ираном по итогам переговоров, под наименованием «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран». Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американской администрации.
Меморандум включает 14 пунктов. В документе зафиксированы договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.
Представитель администрации США заявил, что соглашение позволяет американской стороне немедленно открыть Ормузский пролив, обязать Иран «уничтожить ядерную пыль». Он также отметил, что Соединенные Штаты могут смягчить экономические меры и санкции.
Официальное подписание меморандума намечено на 19 июня. После этого стороны планируют приступить к следующему этапу переговорного процесса.
По данным CNN, после подписания начнется 60-дневный период консультаций, в ходе которого предполагается согласование окончательных параметров будущей сделки.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.
Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Трамп, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и вице-президент Джей Ди Вэнс подписали меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.