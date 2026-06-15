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Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписали Трамп, Вэнс и Галибаф

Ведомости

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписал меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Подписание состоялось в электронном виде. С американской стороны подписи поставили президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Официальная церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

15 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в рамках возможной мирной сделки Иран не получит финансовых средств от Вашингтона. В этот же день президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что движение судов через Ормузский пролив возобновилось.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил на брифинге, что Тегеран после подписания будущего меморандума с Вашингтоном должен получить возможность без ограничений продавать нефтяную продукцию и нефтехимические товары.

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