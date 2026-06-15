Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписали Трамп, Вэнс и Галибаф

15 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в рамках возможной мирной сделки Иран не получит финансовых средств от Вашингтона. В этот же день президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что движение судов через Ормузский пролив возобновилось.