Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписали Трамп, Вэнс и Галибаф
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписал меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
Подписание состоялось в электронном виде. С американской стороны подписи поставили президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Официальная церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил на брифинге, что Тегеран после подписания будущего меморандума с Вашингтоном должен получить возможность без ограничений продавать нефтяную продукцию и нефтехимические товары.