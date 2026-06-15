Багаи: Иран после сделки с США сможет свободно экспортировать нефть
Тегеран после подписания будущего меморандума с Вашингтоном должен получить возможность без ограничений продавать нефтяную продукцию и нефтехимические товары. Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает «РИА Новости».
По словам дипломата, ключевым условием реализации договоренностей станет устранение барьеров для экспорта.
15 июня агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней в рамках готовящегося меморандума с США. По его данным, в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования. В частности, в меморандуме закреплено, что будущее управление навигационными услугами в проливе будет определяться Ираном и Оманом. Источник утверждает, что Вашингтон фактически признал право Тегерана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Согласно проекту соглашения, исключение будет действовать лишь в течение 60 дней после вступления договоренностей в силу, когда суда смогут проходить без дополнительных сборов.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.