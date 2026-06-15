Багаи: Иран после сделки с США сможет свободно экспортировать нефть

15 июня агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней в рамках готовящегося меморандума с США. По его данным, в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования. В частности, в меморандуме закреплено, что будущее управление навигационными услугами в проливе будет определяться Ираном и Оманом. Источник утверждает, что Вашингтон фактически признал право Тегерана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Согласно проекту соглашения, исключение будет действовать лишь в течение 60 дней после вступления договоренностей в силу, когда суда смогут проходить без дополнительных сборов.