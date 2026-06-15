Fars: Иран разрешит свободный транзит через Ормузский пролив на 60 дней
Иран согласится на бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней в рамках готовящегося меморандума с США. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования. В частности, в меморандуме закреплено, что будущее управление навигационными услугами в проливе будет определяться Ираном и Оманом.
Источник утверждает, что Вашингтон фактически признал право Тегерана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Согласно проекту соглашения, исключение будет действовать лишь в течение 60 дней после вступления договоренностей в силу, когда суда смогут проходить без дополнительных сборов. После окончания льготного периода Иран намерен получать доходы от коммерческого судоходства, предоставляя услуги по обеспечению безопасности мореплавания, навигации, экологическому сопровождению и страхованию.
В Fars также отметили, что роль в достижении договоренностей сыграл Оман, который совместно с Ираном контролирует акваторию пролива. По данным агентства, для согласования новых условий были проведены отдельные переговоры с оманской стороной.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.