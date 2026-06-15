Fars: Иран разрешит свободный транзит через Ормузский пролив на 60 дней

Источник утверждает, что Вашингтон фактически признал право Тегерана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Согласно проекту соглашения, исключение будет действовать лишь в течение 60 дней после вступления договоренностей в силу, когда суда смогут проходить без дополнительных сборов. После окончания льготного периода Иран намерен получать доходы от коммерческого судоходства, предоставляя услуги по обеспечению безопасности мореплавания, навигации, экологическому сопровождению и страхованию.