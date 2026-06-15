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Главная / Политика /

Bloomberg: сделка не приведет к быстрому возобновлению довоенного судоходства

Ведомости

Мирное соглашение между США и Ираном вряд ли приведет к немедленному возобновлению регулярного довоенного судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство обратило внимание, что в контексте соглашения не разглашаются детали возобновления судоходства через пролив. Не говорится также, какие ограничения могут остаться в силе и кто будет регулировать движение. Согласно заявлению иранской стороны, судоходство через пролив будет регулироваться Тегераном и Оманом. Это позволяет предположить, что Иран может попытаться сохранить за собой определенный контроль над проливом, а не просто вернуться к довоенному статус-кво, говорится в материале. Соглашение между США и Ираном также предусматривает 60-дневные переговоры о будущем ядерной программы Ирана, что свидетельствует о временном характере сделки.

Судовладельцам требуется уверенность, что все суда, которые они направят в Персидский залив, смогут безопасно выйти из него без длительных задержек и новых сборов за транзит, указывают авторы статьи. Вместе с тем, на решение проблемы с накопившимися судами, ожидающими прохода через пролив, могут уйти недели.

Как иностранные СМИ оценили мирный договор между Ираном и США

Политика / Международные новости

15 июня президент США Дональд Трамп заявил об окончании согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщал, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а документ будет подписан в Швейцарии 19 июня.

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