Bloomberg: сделка не приведет к быстрому возобновлению довоенного судоходства
Мирное соглашение между США и Ираном вряд ли приведет к немедленному возобновлению регулярного довоенного судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство обратило внимание, что в контексте соглашения не разглашаются детали возобновления судоходства через пролив. Не говорится также, какие ограничения могут остаться в силе и кто будет регулировать движение. Согласно заявлению иранской стороны, судоходство через пролив будет регулироваться Тегераном и Оманом. Это позволяет предположить, что Иран может попытаться сохранить за собой определенный контроль над проливом, а не просто вернуться к довоенному статус-кво, говорится в материале. Соглашение между США и Ираном также предусматривает 60-дневные переговоры о будущем ядерной программы Ирана, что свидетельствует о временном характере сделки.
Судовладельцам требуется уверенность, что все суда, которые они направят в Персидский залив, смогут безопасно выйти из него без длительных задержек и новых сборов за транзит, указывают авторы статьи. Вместе с тем, на решение проблемы с накопившимися судами, ожидающими прохода через пролив, могут уйти недели.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил об окончании согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщал, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а документ будет подписан в Швейцарии 19 июня.