Bloomberg: сделка не приведет к быстрому возобновлению довоенного судоходства

Агентство обратило внимание, что в контексте соглашения не разглашаются детали возобновления судоходства через пролив. Не говорится также, какие ограничения могут остаться в силе и кто будет регулировать движение. Согласно заявлению иранской стороны, судоходство через пролив будет регулироваться Тегераном и Оманом. Это позволяет предположить, что Иран может попытаться сохранить за собой определенный контроль над проливом, а не просто вернуться к довоенному статус-кво, говорится в материале. Соглашение между США и Ираном также предусматривает 60-дневные переговоры о будущем ядерной программы Ирана, что свидетельствует о временном характере сделки.