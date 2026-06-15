Как иностранные СМИ оценили мирный договор между Ираном и США

Как иностранные СМИ оценили мирный договор между Ираном и СШАМеждународное сообщество встретило новость о сделке с облегчением
Президент США Дональд Трамп 15 июня заявил в Truth Social об окончательном согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. По его словам, он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять американскую морскую блокаду. Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, в свою очередь, заявил, что исламская республика победила США.
Как оценили мирное соглашение в зарубежной прессе, – в материале «Ведомостей».
«Точные условия соглашения пока неизвестны. [Премьер-министр Пакистана Шехбаз] Шариф сообщил в своем посте в соцсети X, что пакт предусматривает "немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане". <...> Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что в течение 60-дневного периода прекращения огня будут вестись переговоры о более масштабном соглашении, в том числе об ослаблении санкций в отношении Ирана. Судьба иранской ядерной программы – еще один острый вопрос – также будет обсуждаться на этих переговорах, сообщили ранее источники Reuters. Израиль, заявивший, что не участвовал в переговорах между США и Ираном, не отреагировал на это заявление».
«США и Иран представили противоречивые отчеты о следующих шагах после церемонии подписания в пятницу. Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что переговоры начнутся, когда США освободят миллиарды замороженных средств, но американский чиновник отклонил это требование».
«Администрация Трампа не стала сразу комментировать детали соглашения, которое может вызвать споры, поскольку США прилагают все усилия, чтобы положить конец ядерным амбициям Тегерана и решить проблему с его запасами высокообогащенного урана, которые, как считается, были уничтожены в результате ударов США в прошлом году.
В воскресном интервью газете New York Times Трамп заявил, что Вашингтон все еще ведет переговоры о том, согласится ли Иран приостановить обогащение урана на 20 лет».
«По словам израильского политического обозревателя Гидеона Леви, в Израиле объявление о сделке между США и Ираном восприняли как «поражение Израиля и личное поражение [премьер-министра еврейского государства] Нетаньяху». Иран был «проектом всей жизни» Нетаньяху, а теперь Израиль «полностью исключен из переговоров» и может прибегнуть только к саботажу, заявил Леви в интервью Al Jazeera. К таким провокациям относятся, по его словам, «нелепые, детские атаки», которые Израиль предпринял в воскресенье в южных пригородах Бейрута. Но теперь «совершенно очевидно, что Израиль только проиграл в этой игре», сказал он.
Леви добавил, что истинность намерений Трампа обуздать Израиль еще предстоит проверить, поскольку Нетаньяху по-прежнему будет стремиться сорвать перемирие, если оно не будет отвечать ключевым приоритетам Израиля».
«После того как стало известно о соглашении между США и Ираном, Германия, Франция, Великобритания и Италия заявили, что они "полны решимости" поддержать возобновление судоходства в Ормузском проливе. Это также включает "чисто оборонительную, независимую миссию по поощрению торгового судоходства и разминированию, заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в совместном заявлении".
«В воскресенье многие иранцы выразили облегчение и недоверие, узнав, что их страна достигла соглашения с Соединенными Штатами, которое может положить конец войне. Иранская общественность уже несколько месяцев находится в подвешенном состоянии из-за периодических столкновений на Ближнем Востоке, которые ставят под угрозу шаткое перемирие, заключенное обеими сторонами в апреле. В воскресенье простые люди наконец получили обнадеживающие новости: стороны договорились о прекращении боевых действий».
«Объявление о сделке стало частью стремительной череды событий, произошедших в воскресенье, когда Трамп готовился к празднованию своего 80-летия. Ранее в тот же день Трамп выразил крайнее недовольство в адрес израильского лидера Биньямина Нетаньяху после перестрелки между Израилем и "Хезболлой", которая едва не сорвала важные переговоры.
«Биби не должен был этого делать, – сказал Трамп в интервью. – Мне это совсем не понравилось. Они выпустили пару небольших ракет и сильно промахнулись»».
«Объявление о сделке было встречено международным сообществом с облегчением и надеждой на окончательное прекращение конфликта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это «важнейшим шагом» на пути к урегулированию войны на Ближнем Востоке.<...> Это заявление также принесло облегчение участникам рынка в понедельник при открытии торгов. Нефть подешевела более чем на четыре процента в Токио, а японский фондовый индекс Nikkei вырос на 3%».
«Гостелеканал IRIB передает со ссылкой на Гарибабади, что начало 60-дневного периода переговоров между Тегераном и Вашингтоном по вопросам иранской ядерной программы и снятия санкций зависит от выполнения американцами предварительных обязательств, которое будет проверяться Ираном с настоящего момента до церемонии подписания соглашения».
«Прорыв в переговорах, который был ненадолго поставлен под угрозу в воскресенье после того, как Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» за пределами Бейрута, стал результатом многомесячной дипломатической работы, которую вели пакистанские официальные лица, ставшие основным связующим звеном между Вашингтоном и Тегераном после того, как прямые переговоры неоднократно заходили в тупик.
Изначально предполагалось, что сделка будет включать в себя поэтапную отмену американской военно-морской блокады иранских портов по мере постепенного открытия Ормузского пролива, сообщил в пятницу представитель США. По словам иранского источника, ситуация изменилась в воскресенье, когда США попытались вернуть Иран за стол переговоров после того, как удары Израиля едва не сорвали сделку».
«По словам Трампа, эта первоначальная сделка – начало процесса, который приведет к установлению мира в регионе. Скептики утверждают, что в итоге это может оказаться лишь временной передышкой, поскольку неясно, готова ли какая-либо из сторон пойти на компромисс по самым сложным вопросам: насколько масштабную экономическую помощь оказать Ирану, что делать с его ядерной программой и как решить проблему с его программой создания баллистических ракет.
«Вполне возможно, что они заключат временное соглашение о возобновлении судоходства через пролив, – считает Майкл О’Хэнлон, директор по исследованиям в области внешней политики в Брукингском институте. – Но всеобъемлющее соглашение сейчас маловероятно».