Как иностранные СМИ оценили мирный договор между Ираном и США

«Точные условия соглашения пока неизвестны. [Премьер-министр Пакистана Шехбаз] Шариф сообщил в своем посте в соцсети X, что пакт предусматривает "немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане". <...> Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что в течение 60-дневного периода прекращения огня будут вестись переговоры о более масштабном соглашении, в том числе об ослаблении санкций в отношении Ирана. Судьба иранской ядерной программы – еще один острый вопрос – также будет обсуждаться на этих переговорах, сообщили ранее источники Reuters. Израиль, заявивший, что не участвовал в переговорах между США и Ираном, не отреагировал на это заявление».