МИД Ирана заявил о победе над США
Иран одержал победу над США, заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади. Его слова передает Tasnim.
«Мы одержали победу над Америкой в войне, и в этом меморандуме они обязались положить конец конфликту», – заявил дипломат.
Ранее 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня, передавал Bloomberg.