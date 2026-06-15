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МИД Ирана заявил о победе над США

Ведомости

Иран одержал победу над США, заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади. Его слова передает Tasnim.

«Мы одержали победу над Америкой в ​​войне, и в этом меморандуме они обязались положить конец конфликту», – заявил дипломат.

Ранее 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня, передавал Bloomberg.

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