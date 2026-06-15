Трамп объявил о достижении договоренности с Ираном по мирному урегулированию

Переговоры между США и Ираном начались в середине апреля 2026 г. в Исламабаде при посредничестве Пакистана, после того как 7 апреля было заключено временное перемирие. Основными пунктами проекта соглашения стали: прекращение огня в Иране и Ливане, открытие Ормузского пролива для коммерческих судов и снятие военно-морской блокады США, начало переговоров по демонтажу ядерной программы Ирана (в обмен на обязательство никогда не производить ядерное оружие), а также разблокировка замороженных иранских активов ($25 млрд) и смягчение санкций. Пока не ясно, какие вопросы стороны смогли согласовать окончательно.