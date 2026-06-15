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Трамп объявил о достижении договоренности с Ираном по мирному урегулированию

Подписание документа, как ожидается, состоится в Швейцарии 19 июня
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласование сделки по мирному урегулированию с Ираном завершено. В своем сообщении в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США.

«Сделка с исламской республикой Иран теперь завершена», – написал Трамп.

О договоренности заключить мирное соглашение сообщил и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, передает Bloomberg. По его словам, стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.

Шариф также уточнил, что сделка включает прекращение военных действий в Ливане – ключевое требование Тегерана.

Преодолеют ли США и Иран разногласия ради мирной сделки

Политика / Международные новости

Текст документа не обнародован, но его основные контуры известны: США и Иран прекращают взаимную блокаду Ормузского пролива, обязуются не нападать друг на друга и начинают переговоры по ядерной программе Ирана. Тегеран, в свою очередь, получит смягчение санкций на экспорт нефти.

Как отмечает агентство, обе стороны заявляют о победе, но сохраняют глубокое недоверие друг к другу. Остается неясной позиция Израиля – премьер-министр Биньямин Нетаньяху поставил под угрозу подписание, нанеся новые удары по Ливану непосредственно перед объявлением сделки.

Что известно о новом витке эскалации между США и Ираном

Политика / Международные новости

Переговоры между США и Ираном начались в середине апреля 2026 г. в Исламабаде при посредничестве Пакистана, после того как 7 апреля было заключено временное перемирие. Основными пунктами проекта соглашения стали: прекращение огня в Иране и Ливане, открытие Ормузского пролива для коммерческих судов и снятие военно-морской блокады США, начало переговоров по демонтажу ядерной программы Ирана (в обмен на обязательство никогда не производить ядерное оружие), а также разблокировка замороженных иранских активов ($25 млрд) и смягчение санкций. Пока не ясно, какие вопросы стороны смогли согласовать окончательно.

Переговоры сопровождались взаимными обвинениями в нечестности. Президент Трамп раскритиковал Тегеран за якобы обнародование несогласованных условий. Иран, в свою очередь, неоднократно опровергал заявления Трампа о скором подписании договора, а также периодически отказывался от переговоров из-за израильских ударов по Ливану.

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