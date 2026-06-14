Иран назвал сделку с США невозможной после ударов Израиля по Ливану

По словам Галибафа, произошедшее вновь продемонстрировало, что Америка либо не имеет желания выполнять свои обязательства, либо просто не способна это сделать. «Давая зеленый свет режиму [Израилю], вы не сможете набрать очки. Игра в плохого и хорошего полицейского устарела», – заявил глава иранского парламента.