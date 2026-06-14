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Главная / Политика /

Иран назвал сделку с США невозможной после ударов Израиля по Ливану

Ася Султанова

Тегеран считает бессмысленными дальнейшие переговоры с Вашингтоном после того, как Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута. Об этом в соцсети X заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

По словам Галибафа, произошедшее вновь продемонстрировало, что Америка либо не имеет желания выполнять свои обязательства, либо просто не способна это сделать. «Давая зеленый свет режиму [Израилю], вы не сможете набрать очки. Игра в плохого и хорошего полицейского устарела», – заявил глава иранского парламента.

Галибаф подчеркнул, что если у США нет ни воли, ни способности выполнять свои обязательства, то говорить о продолжении какого-либо пути невозможно. 

США и Иран могут подписать меморандум об урегулировании на следующей неделе

Политика / Международные новости

Телеканал Al Hadath сообщил, что в результате израильского удара по Бейруту убит один из командиров «Хезболлы». Удар был нанесен по пятиэтажному зданию в районе Гобейри (южный пригород Бейрута). В этом районе, по данным канала, находился штабной офис «Хезболлы».

Накануне в Армии обороны Израиля сообщили, что за сутки израильские военные поразили более 70 целей ливанской группировки «Хезболла». Удары наносились по пусковым установкам и зданиям, где, по утверждению ЦАХАЛ, боевики готовили атаки на израильских военнослужащих и мирных жителей.

13 июня The Telegraph писала, что Соединенные Штаты в спешке работают над завершением мирного соглашения с Ираном до саммита «большой семерки» во Франции. Саммит начнется 15 июня.

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