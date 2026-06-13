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Армия Израиля за сутки поразила более 70 целей «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

За последние 24 часа ЦАХАЛ поразила более 70 объектов террористической инфраструктуры «Хезболлы», сообщает армия обороны Израиля. Удары пришлись в том числе по пусковым установкам и зданиям, где «Хезболла» готовила атаки на израильских военнослужащих и мирных жителей.

Одновременно были ликвидированы террористы, обнаруженные в районе проведения операций израильских военных в Южном Ливане.

Армия обороны Израиля вновь нанесла удары по южным районам Ливана после того, как было объявлено предупреждение об эвакуации жителей 20 населенных пунктов, сообщил телеканал Al Arabiya. С мая Израиль объявил территорию южнее реки Захрани зоной боевых действий и с тех пор регулярно наносит там удары.

Что такое «Хезболла» и кого она представляет

Политика / Международные новости

11 июня издание Haaretz со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана сообщало, что за сутки в результате ударов израильской армии погибли не менее 30 человек, еще 92 получили ранения. По данным ведомства, общее число погибших с начала боевых действий в марте достигло 3696 человек.

8 июня глава минобороны Израиля Исраэль Кац отверг предупреждения Ирана по Ливану и пообещал продолжать атаки на «Хезболлу». Тогда же страны обменялись наиболее сильными ударами за последнее время.

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