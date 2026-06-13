Армия Израиля за сутки поразила более 70 целей «Хезболлы» в Ливане

11 июня издание Haaretz со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана сообщало, что за сутки в результате ударов израильской армии погибли не менее 30 человек, еще 92 получили ранения. По данным ведомства, общее число погибших с начала боевых действий в марте достигло 3696 человек.