Армия Израиля за сутки поразила более 70 целей «Хезболлы» в Ливане
За последние 24 часа ЦАХАЛ поразила более 70 объектов террористической инфраструктуры «Хезболлы», сообщает армия обороны Израиля. Удары пришлись в том числе по пусковым установкам и зданиям, где «Хезболла» готовила атаки на израильских военнослужащих и мирных жителей.
Одновременно были ликвидированы террористы, обнаруженные в районе проведения операций израильских военных в Южном Ливане.
Армия обороны Израиля вновь нанесла удары по южным районам Ливана после того, как было объявлено предупреждение об эвакуации жителей 20 населенных пунктов, сообщил телеканал Al Arabiya. С мая Израиль объявил территорию южнее реки Захрани зоной боевых действий и с тех пор регулярно наносит там удары.
11 июня издание Haaretz со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана сообщало, что за сутки в результате ударов израильской армии погибли не менее 30 человек, еще 92 получили ранения. По данным ведомства, общее число погибших с начала боевых действий в марте достигло 3696 человек.
8 июня глава минобороны Израиля Исраэль Кац отверг предупреждения Ирана по Ливану и пообещал продолжать атаки на «Хезболлу». Тогда же страны обменялись наиболее сильными ударами за последнее время.