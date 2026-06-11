В результате ударов ЦАХАЛ по Ливану погибли 30 человек
Не менее 30 человек погибли и 92 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана за последние сутки. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики, передает Haaretz.
По данным ведомства, общее число погибших с начала боевых действий в марте достигло 3696 человек.
На фоне продолжающихся ударов президент Ливана, по информации издания, проводит переговоры с представителями Ватикана и послом США, пытаясь предотвратить возможную атаку Израиля на христианский квартал города Тир.
2 марта 2026 г. движение «Хезболла» нанесло удары по северным израильским городам, что положило начало эскалации ливано-израильского конфликта. 4 июня при посредничестве США Израиль и Ливан достигли договоренности о прекращении огня при условии вывода «Хезболлы» из района к югу от реки Литани. Однако руководство движения отвергло эти условия, назвав их «дорожной картой уничтожения части ливанского народа» и потребовав полного вывода израильских войск.
8 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив отверг предупреждения Ирана о недопустимости новых ударов по Ливану и продолжит операции против «Хезболлы». Тогда Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы.