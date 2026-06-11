Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP113,05-0,04%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,58+0,23%
Главная / Политика /

В результате ударов ЦАХАЛ по Ливану погибли 30 человек

Ведомости

Не менее 30 человек погибли и 92 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана за последние сутки. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики, передает Haaretz.

По данным ведомства, общее число погибших с начала боевых действий в марте достигло 3696 человек.

На фоне продолжающихся ударов президент Ливана, по информации издания, проводит переговоры с представителями Ватикана и послом США, пытаясь предотвратить возможную атаку Израиля на христианский квартал города Тир.

2 марта 2026 г. движение «Хезболла» нанесло удары по северным израильским городам, что положило начало эскалации ливано-израильского конфликта. 4 июня при посредничестве США Израиль и Ливан достигли договоренности о прекращении огня при условии вывода «Хезболлы» из района к югу от реки Литани. Однако руководство движения отвергло эти условия, назвав их «дорожной картой уничтожения части ливанского народа» и потребовав полного вывода израильских войск.

8 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив отверг предупреждения Ирана о недопустимости новых ударов по Ливану и продолжит операции против «Хезболлы». Тогда Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её