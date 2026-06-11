В результате ударов ЦАХАЛ по Ливану погибли 30 человек

2 марта 2026 г. движение «Хезболла» нанесло удары по северным израильским городам, что положило начало эскалации ливано-израильского конфликта. 4 июня при посредничестве США Израиль и Ливан достигли договоренности о прекращении огня при условии вывода «Хезболлы» из района к югу от реки Литани. Однако руководство движения отвергло эти условия, назвав их «дорожной картой уничтожения части ливанского народа» и потребовав полного вывода израильских войск.